Termékvisszahívás

6 órája

Veszélyes fokhagyma került forgalomba, azonnal visszarendelték a boltokból

Címkék#NKFH#Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság#élelmiszer#termékvisszahívás

Problémás fekete fokhagyma került a boltok polcaira. A hatóság termékvisszahívást kezdeményezett.

Beol.hu

Termékvisszahívásra hívja fel a figyelmet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH). Olyan plusz adalék is került egy fermentált termékbe, aminek egyáltalán nincs ott keresnivalója.

Termékvisszahívás miatt ellenőrzi a hűtőt egy házaspár
Termékvisszahívásra figyelmeztet az NKFH, érdemes ellenőrizni a hűtőket. Illusztráció: Shutterstock

Termékvisszahívásra figyelmeztet az NKFH

Ahogy az NKFH közölte, nem engedélyezett növényvédőszer-maradékot találtak egy, Kínából származó fermentált fekete fokhagyma tételben. A problémáról az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszerén (RASFF) keresztül is érkezett bejelentés. Magyarországra is érkezett a termékből egy holland importőrön keresztül.

Az NKFH a bejelentés után azonnal felvette a kapcsolatot a magyar forgalmazóval, a Thaiturizmus Kft.-vel, amely megkezdte a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva a problémás tételek visszahívását, és gondoskodik a termékek biztonságos megsemmisítéséről. A hatóság a folyamatot nyomon követi.

Fermentál fekete fokhagyma
A fermentált fekete fokhagyma a kifogásolt termék. Fotó: NKFH

 

 

