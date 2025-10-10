Kiterítette lapjait a Praktiker: ezek náluk a legnépszerűbb SZÉP-kártyás termékek

Tavaly év végén hozta meg a SZÉP-kártya rendeletet a kormány, miszerint 2025. januárjától a SZÉP-kártyára érkező összeg felét lakásfelújításra, építőanyagra, festékre vagy egyéb ehhez szükséges eszközökre is lehet fordítani, de akár bútort is lehet belőle vásárolni.

A SZÉP-kártya rendelet szerint a támogatás lakásfelújítási célra a következő szolgáltatáskörben használható fel:

vasáru-, építőanyag-, festék-, üveg-kiskereskedelem (kivéve a szaunák, úszó- és masszázsmedencék kiskereskedelmét),

bútor, világítási eszköz, edény, evőeszköz és egyéb háztartási cikk kiskereskedelem ,

iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelem (kivéve ruházati cikkek, kozmetikumok, ékszerek, játékok, sportcikkek),

szőnyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelem.

Mekkora valójában az érdeklődés a SZÉP-kártya lakásfelújításra való felhasználása terén?

Megkérdeztük az egyik legnagyobb hazai barkácsáruházat, hogy az eltelt bő kilenc hónapban mik volt a tapasztalatok a SZÉP-kártyával való fizetést illetően. Mint válaszlevelükben írták, az országos hálózattal rendelkező Praktiker 23 áruházában, továbbá webshopjában a bevezetés óta folyamatos az érdeklődés a SZÉP-kártyás fizetés iránt. A Praktiker mindhárom bank által kibocsátott SZÉP-kártyát elfogadja minden áruházában és online vásárlás esetén. A webshopban minden esetben feltüntetik mely termékekért lehet SZÉP-kártyával fizetni, az áruházakban pedig a magyar tulajdonban lévő barkácslánc szakértői segítenek.

Online különösen népszerű a SZÉP-kártyás fizetés

A Praktiker tapasztalatai szerint a SZÉP-kártyás vásárlások aránya folyamatosan növekszik. Különösen online látszik erősödni ez a trend, ahol a SZÉP-kártyás fizetés aránya nagyjából a duplája az áruházi vásárlásoknak. Tavasszal, a szezonális időszakban érezhetően többen választják ezt a fizetési módot.

Ezeket a termékeket vásárolják a legtöbben a béren kívüli juttatással a Praktikerben

Az elmúlt hónapok adatai azt mutatják, hogy a SZÉP-kártyás vásárlás a Praktiker forgalmának állandó és fontos részévé vált. Bár nem a legdominánsabb fizetési mód, jól látszik, hogy egyre inkább beépül a mindennapi vásárlások közé. Az igény főként a szezonális termékeknél ugrik meg: a legnépszerűbbek a festékek, kerti gépek, építőanyagok, padlólapok és kerti bútorok, de más barkács- és otthonteremtési kategóriákban is sok vásárló él ezzel a lehetőséggel – hangsúlyozták a cégnél.