Szemétszállítás: a minisztérium tisztázta a felmerült kérdéseket

A szaktárca tiszta vizet öntött a pohárba a hulladékszállítással kapcsolatos kérdésekben. A szemétszállítás és a lomtalanítás eddigi rendje október 1-től is változatlan marad, az eddigi rendszerben viszik el továbbra is a szemetet a kukásautók.

Téves információk jelentek meg a sajtóban a hulladék elszállításával kapcsolatban. A hulladék elszállításának és a lomtalanításnak a rendje változatlan marad, biztosítva ezzel a magyar családok zavartalan mindennapjait – olvasható az Energiaügyi Minisztériumnak a szemétszállításról szóló közleményében.

szemétszállítás Magyarországon
 A szemétszállítás és a lomtalanítás eddigi rendje október 1-től is változatlan marad, az eddigi rendszerben viszik el továbbra is a szemetet a kukásautók. Fotó: Illusztráció: MW-archívum

Szemétszállítás: a MOHU viszi el

Mint emlékeztetnek, hazánkban 2023 júliusától országszerte átalakult a hulladékgazdálkodás. A MOL vállalata látja el a feladatot, azaz a MOHU gyűjti, szállítja és előkezeli a lakosságtól, az intézményektől és a gazdálkodó szervezetektől származó hulladékot. Az új rendszer célja a rezsicsökkentés fenntartása és a szolgáltatás országosan egységes, jó színvonalú biztosítása.

Felhívják a figyelmet arra, hogy a vegyes hulladék gyűjtésével kapcsolatban továbbra is a 2015 óta hatályos jogszabályok vannak érvényben. Kiemelték, hogy a kommunális hulladékot ezek után is el kell szállítani a koncessziós szerződés alapján, ugyanis ez garantálja a magyar családok egészségének és környezetének védelmét.

Nem szabnak ki bírságot

A sajtóban megjelent hírekkel szemben a koncessziós társaság nem jogosult bírság kiszabására, és csak rendkívül indokolt esetekben – például ha a kommunális hulladékgyűjtő edény építési törmelékkel van megtöltve – szünetelteti a hulladékszállítást, ahogy azt korábban is tette. Ezért a lakosság és az önkormányzatok számára semmilyen olyan változás nem várható, amely a mindennapi élet zavartalan működését veszélyeztetné. A magyar kormány továbbra is elkötelezett, hogy biztosítsa a folyamatos és megbízható hulladékgazdálkodási szolgáltatást, és ezzel garantálja a magyar családok egészséges, tiszta környezetét.

 

 

