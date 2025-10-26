október 26., vasárnap

Dömötör névnap

11°
+17
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Pénzügyek

44 perce

Immár a 4 milliárd forintot közelíti az év legfontosabb összege

Címkék#Szeghalom#főösszeg#önkormányzat#testület

Módosították a képviselő-testület nemrég tartott ülésén a város költségvetését, illetve kiderült, hogy miként állnak Szeghalom pénzügyei.

Licska Balázs
Immár a 4 milliárd forintot közelíti az év legfontosabb összege

Szeghalom pénzügyei is terítékre kerültek az ülésen. Illusztráció: Shutterstock

Módosították Szeghalom képviselő-testületi ülésén az önkormányzat költségvetését, amely immár a 4 milliárd forintot közelíti, a bevételi és kiadási főösszeget 3 milliárd 973 millió forintban állapították meg.

Macsári József polgármester elmondta: az első hat hónapban a költségvetési bevételek 55,8 százalékban, a kiadások pedig 39,8 százalékban teljesültek, tehát az időarányosnak megfelelőek. Kiemelte: vannak futó pályázatok, több beruházás várható a jövőben.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu