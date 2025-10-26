Immár a 4 milliárd forintot közelíti az év legfontosabb összege

Módosították Szeghalom képviselő-testületi ülésén az önkormányzat költségvetését, amely immár a 4 milliárd forintot közelíti, a bevételi és kiadási főösszeget 3 milliárd 973 millió forintban állapították meg.

Macsári József polgármester elmondta: az első hat hónapban a költségvetési bevételek 55,8 százalékban, a kiadások pedig 39,8 százalékban teljesültek, tehát az időarányosnak megfelelőek. Kiemelte: vannak futó pályázatok, több beruházás várható a jövőben.