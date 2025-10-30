Az aszály legyőzte a gazdákat, sokba fájhat, ha nem tudja a kárenyhítés menetrendjét

Idei utolsó ülését elektronikus úton tartotta kedden a Békés vármegyei betakarítási bizottság. Bozó József elnök hangsúlyozta, a súlyos aszály megtizedelte a termést, napraforgóból 2 t/ha, kukoricából 1,8 t/ha az átlaghozam Békésben. A silózott terület nagysága 2500 hektár. A szóját Békésben a területek nagy részén öntözött körülmények között termesztik, ezért a hozamok magasabban alakultak, 2,3 t/ha termésátlaggal. A nem öntözött táblák esetében a hozamok 0-1 t/ha között vannak.

A súlyos aszály miatt kukorica alig termett Békés vármegyében. Fotó: Illusztráció/ Shutterstock

Az átvételi árak nemigen módosultak

Bozó József kitért arra, az őszi káposztarepcét, a rozst, az őszi árpát száz százalékban elvetették a termelők. Az őszi búzánál is már 98 százaléknál tartanak. Az őszi mélyszántás azonban csak 10 százalék körüli. Békés vármegyében az elmúlt napokban esett csapadék, átlagban 10 mm, de, sajnos, vannak olyan területek a vármegyében, ahol egyáltalán nem hullott eső. Barabás Béla, a Békés Megyei Mezőgazdasági Szövetség titkára kiemelte, az átvételi árak nemigen módosultak a múlt héthez képest. A kukorica felvásárlás ára 70 000 –72 000 Ft/t, a napraforgóé 195 000 – 203 000 Ft/t.

Továbbra is jól halad a gazdálkodók részére az előlegfizetés

A Békés Vármegyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztálya az alábbi tájékoztatást adta. Továbbra is jól halad a vármegyei gazdálkodók részére az előlegfizetés a 2025. évi egységes kérelmek alapján. A Békés vármegyei termelők részére alapszintű jövedelemtámogatás, kiegészítő jövedelemtámogatás, tejhasznú tehéntartás támogatás, Agro-ökológiai program és az Őshonos állatok in-situ támogatása jogcímekben a mai napig összesen 16,8 milliárd forintot fizettek ki. A kifizetések 10 177 ügyfelet érintenek, ami a 2025. évi kérelmek arányában azt jelenti, hogy a vármegyei kérelmezők közel 86 százaléka már részesült kifizetésben.

A súlyos aszály miatt nyújtottak be legtöbben kérelmet

2025. november 30-ig nyújtható be a kárenyhítő juttatás kifizetése iránti kérelem. A juttatás csak akkor lesz kifizethető, ha a kár igazoltan bekövetkezett, azaz a gazdálkodó káresemény-bejelentését korábban a Békés Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztálya jóváhagyta. További jogosultsági feltétel, hogy a kárenyhítési hozzájárulást szeptember 30-áig befizették. A kérelem kizárólag elektronikus úton nyújtható be a Kincstár által biztosított felületen. A kárenyhítésről szóló döntéseket a Kincstár 2026. március 31-éig hozza meg. Ugyanezen időpontig fizetik ki a megállapított juttatásokat is. A legtöbben aszálykár miatt nyújtottak be kérelmet.