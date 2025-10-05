október 5., vasárnap

Rizsaratás

17 perce

Aratják a magyar rizst: lánctalpas monstrumok a sárban!

Kisújszállás határában már dolgoznak a lánctalpas kombájnok. Megkezdődött a rizsaratás a Nagykunságban.

Beol.hu

A rizstermesztés igazi ritkaságnak számít Magyarországon, mivel mind a termesztéshez, mind a betakarításához különleges feltételek kellenek. Az ország legnagyobb rizstermesztője, a Nagykun 2000 Mezőgazdasági Zrt. több mint ezer hektáron kezdte meg a rizsaratást Kisújszállás határában - számol be a szoljon.hu oldala. 

Rizsaratás
Így zajlik a rizsaratás. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Így zajlik a rizsaratás Magyarországon 

Sokan kíváncsiak arra, hogyan zajlik a rizs aratása Magyarországon. A szoljon.hu utánajárt a részleteknek, és Nagy Illés István agronómus személyesen vezette be őket a rizsaratás rejtelmeibe Kisújszállás határában.

Az agronómus mesélt arról, hogyan aratják a közel ezer hektáros rizstermést lánctalpas kombájnokkal, majd szárítják és tisztítják a termést. Elmondta, hogy a teljes folyamatot, a termőföldtől egészen a csomagolóüzemig saját kezükben tartják. 

A részletes beszámolót és a betakarítás pillanatait a szoljon.hu cikkében találják meg. 

 

 

