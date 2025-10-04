Különleges akcióval indítja az októbert a Penny

A Penny októberi első akciója részeként most azonnali extra kedvezményekhez juthat az, aki nyugdíjas élelmiszerutalvánnyal fizet. A megjelölt termékek esetében ez további több száz, vagy akár 1000 forint spórolást is jelenthet, amely a kasszáknál automatikusan levonásra kerül a vásárlás összegéből – olvasható a penny asjtóközleményében.

A Penny októberi akciója a nyugdíjasokat célozta meg. Fotó: Gettyimages

Ha nyugdíjas élelmiszerutalvánnyal fizetünk a Penny-ben, azonnali lesz a megtakarítás

Mint írják, így azonnali a megtakarítás minden vásárlásnál. A már jól megszokott pénztárcabarát árak mellett extra kedvezményeket is kapnak azok, akik nyugdíjas élelmiszerutalvánnyal fizetnek. Az ajánlat igénybevételéhez az akciós újságban megjelölt termékeket kell keresni, és elegendő ehhez akár csak egy, bármilyen összegű nyugdíjas utalványt felhasználni a vásárlás során. Ez árucikkenként több száz, vagy akár 1000 Ft összegű megtakarítást is jelenthet a vásárlónak.

Az árengedményeket a rendszer automatikusan levonja a vásárlás végösszegből, így a megtakarítás minden esetben azonnal történik.

– A Penny számára kiemelten fontos, hogy vásárlói számára megbízható minőséget, pénztárcabarát árakat és exkluzív ajánlatokat kínáljon. Az új kedvezményrendszer célja, hogy a nyugdíjas utalvánnyal fizetők pénztárcájában most még több maradhasson, és mindezt kényelmesen és azonnal érvényesíthessék az üzletekben – mondta el Kazatsay Eszter, a Penny kommunikációs vezetője.

Ahogy az közleményükben olvasható, a diszkontlánc egyéb termékek árát is csökkentette októbertől, így most például még kedvezőbben szerezhetők be bizonyos népszerű állateledel vagy a tisztítószer árucikkek. Ezekre ugyan az élelmiszerutalvány nem váltható be, ugyanakkor ha egyszerre kerül a kosárba olyan termékekkel, amelyekre a nyugdíjas utalvány érvényes, akkor a vásárló ezekre is extra árengedményeket kap.

