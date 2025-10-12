Hétfőtől nagyot robbant a Lidl a barkácsfronton

Szuper árak garmadával várja a vásárlókat hétfőtől a Lidl: a fókuszban a Pakside-termékek lesznek. A hatalmas akció október 13-án kezdődik. Ahogy az az áruházlánc akciós kínálatában jól látszik, a Parkside Prémium akkus fúró-csavarozó készlet most 19 999-, az akkus ütvefúró-csavarozó 9999-, az akkus ütvefúró 1/2" pedig 14 999 forintos áron kapható.

A Parkside-termékek most szuper áron kaphatók a Lidl áruházaiban. Forrás: Lidl.hu

A Lidl akciójában a Parkside került középpontba

A Prémium akkus fúrókalapács, az akkus sarokcsiszoló, és az akkus szúrófűrész is 14 999 forintért szerezhető be. Az akkumulátor és töltőszett is szuper áron kapható, ami most mindössze 8999 forint.

Persze a Lidl a kiegészítőkre is gondolt Parkside-fronton: a férfi hosszú ujjú pamutpólót 1999-, a férfi pamutpólót 3597-, a Softshell munkásdzsekit pedig 5999 forintért vihetjük haza. A Parkside nadrág mellett megjelenik a kínálatban a Parkside öv, az akkus LED-munkalámpa, az összecsukható fellépő is, de kínálnak satut, univerzális kötelet és kábelkötöző készletet is.

Az akció október 13-án kezdődik, úgyhogy aki Parkside-termékekkel szeretné feltölteni otthoni készletét, az hétfőn ne hagyja ki a legközelebbi Lidl áruházat.

