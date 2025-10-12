október 12., vasárnap

Miksa névnap

17°
+21
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Parkside

41 perce

Hétfőtől nagyot robbant a Lidl a barkácsfronton

Címkék#Lidl#szuper#Parkside#akció

Hatalmas akció kezdődik a német áruházláncnál. A Lidl hétfőtől szuper áron kínálja a Parkside számos termékét.

Beol.hu

Szuper árak garmadával várja a vásárlókat hétfőtől a Lidl: a fókuszban a Pakside-termékek lesznek. A hatalmas akció október 13-án kezdődik. Ahogy az az áruházlánc akciós kínálatában jól látszik, a Parkside Prémium akkus fúró-csavarozó készlet most 19 999-, az akkus ütvefúró-csavarozó 9999-, az akkus ütvefúró 1/2" pedig 14 999 forintos áron kapható.

A Lidl akciójában a Parkside került középpontba
A Parkside-termékek most szuper áron kaphatók a Lidl áruházaiban. Forrás: Lidl.hu

A Lidl akciójában a Parkside került középpontba

A Prémium akkus fúrókalapács, az akkus sarokcsiszoló, és az akkus szúrófűrész is 14 999 forintért szerezhető be. Az akkumulátor és töltőszett is szuper áron kapható, ami most mindössze 8999 forint.

Persze a Lidl a kiegészítőkre is gondolt Parkside-fronton: a férfi hosszú ujjú pamutpólót 1999-, a férfi pamutpólót 3597-, a Softshell munkásdzsekit pedig 5999 forintért vihetjük haza. A Parkside nadrág mellett megjelenik a kínálatban a Parkside öv, az akkus LED-munkalámpa, az összecsukható fellépő is, de kínálnak satut, univerzális kötelet és kábelkötöző készletet is.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Az akció október 13-án kezdődik, úgyhogy aki Parkside-termékekkel szeretné feltölteni otthoni készletét, az hétfőn ne hagyja ki a legközelebbi Lidl áruházat.

Legutóbb nosztalgikus konyhai és háztartási eszközök érkeztek a Lidl-be. A piros színű retró kávéfőző például finom kávét készít, dizájnja pedig azonnal visszarepít az időben.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu