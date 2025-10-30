Nemcsak a Parkside barkácsgépek erősek, de a Lidl akciója is

Már megszokhattuk, hogy ha barkácsfronton igazán erősíteni szeretnénk, akkor nem hagyhatjuk figyelmen kívül a Lidl akciós kínálatában szereplő Parkside temékeket. Nincs ez másként most sem: csütörtöktől indult egy erős akció, melynek keretében szuper áron juthatunk hozzá egyes Parkside barkácsgépekhez, például az 5-féle forgatónyomatékra beállítható, beépített LED-munkalámpával ellátott Parkisde Akkus ütvecsavarozó készlethez 24 999 forintért, a robosztus fém ütőházzal ellátott elektromos ütvecsavarozóhoz 17 999 forintért, valamint a kiváló minőségű, króm-vanádiumból, króm-molibdénből és S2-acélból készült 216 részes Parkside Dugókulcskészlethez is 29 999 forintért.

Nemcsak a Parkside barkácsgépek, de a Lidl akciója is erős. Forrás: Lidl.hu

Egy Parkside-újdonság is szerepel a Lidl kínálatában

Az október 30-án kezdődő akcióban egy újdonság is helyet kapott: a Parkside Hordozható kompresszor. A hordfogantyúval ellátott robosztus ház 4 vibráció elleni lábbal, valamint beépített tartozék-, és kábelrekesszel rendelkezik. Az oljamentes, egyhengeres motor teljesítménye 1100 W, szívóteljesítménye pedig 180 liter/perc.

Ugyancsak újdonság a Parkside Autós áramkör tesztelő 12 999 forintért, de kapható Parkside Akkus munkalámpa (2499 forint), és Parkside Szerelőágy is (9999 forint). Közeledik a hűvösebb idő, így a Lidl ruhafronton is erősít: a Parkside Férfi polármellény 3999 forintért, a Parkside Férfi polárpulóver 3999 forintért, a Parkside Férfi hosszú ujjú póló 1999 forintért, míg a Parkside Performance Profi bélelt munkásnadrág 7999 forintért kapható.

Az akció október 30-tól él, így akinek még hiányzik egy-két dolog a Parkside készletéből, az most szuper áron beszerezheti.

