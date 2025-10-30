október 30., csütörtök

Alfonz névnap

10°
+19
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szuper ár

1 órája

Nemcsak a Parkside barkácsgépek erősek, de a Lidl akciója is

Címkék#Lidl#szuper#Parkside#akció

Ugyanolyan erőset üt az akkus ütvecsavarozó, mint az az akció, ami csütörtökön kezdődött. A Lidl kínálatában most is a Parkside kapta az egyik főszerepet.

Beol.hu

Már megszokhattuk, hogy ha barkácsfronton igazán erősíteni szeretnénk, akkor nem hagyhatjuk figyelmen kívül a Lidl akciós kínálatában szereplő Parkside temékeket. Nincs ez másként most sem: csütörtöktől indult egy erős akció, melynek keretében szuper áron juthatunk hozzá egyes Parkside barkácsgépekhez, például az 5-féle forgatónyomatékra beállítható, beépített LED-munkalámpával ellátott Parkisde Akkus ütvecsavarozó készlethez 24 999 forintért, a robosztus fém ütőházzal ellátott elektromos ütvecsavarozóhoz 17 999 forintért, valamint a kiváló minőségű, króm-vanádiumból, króm-molibdénből és S2-acélból készült 216 részes Parkside Dugókulcskészlethez is 29 999 forintért.

Egy Parkside-újdonság is szerepel a Lidl kínálatában.
Nemcsak a Parkside barkácsgépek, de a Lidl akciója is erős. Forrás: Lidl.hu

Egy Parkside-újdonság is szerepel a Lidl kínálatában

Az október 30-án kezdődő akcióban egy újdonság is helyet kapott: a Parkside Hordozható kompresszor. A hordfogantyúval ellátott robosztus ház 4 vibráció elleni lábbal, valamint beépített tartozék-, és kábelrekesszel rendelkezik. Az oljamentes, egyhengeres motor teljesítménye 1100 W, szívóteljesítménye pedig 180 liter/perc.

Ugyancsak újdonság a Parkside Autós áramkör tesztelő 12 999 forintért, de kapható Parkside Akkus munkalámpa (2499 forint), és Parkside Szerelőágy is (9999 forint). Közeledik a hűvösebb idő, így a Lidl ruhafronton is erősít: a Parkside Férfi polármellény 3999 forintért, a Parkside Férfi polárpulóver 3999 forintért, a Parkside Férfi hosszú ujjú póló 1999 forintért, míg a Parkside Performance Profi bélelt munkásnadrág 7999 forintért kapható.

Az akció október 30-tól él, így akinek még hiányzik egy-két dolog a Parkside készletéből, az most szuper áron beszerezheti.

A Lidl szuper áron kínál rengeteg terméket. Akciójuk keretében most hozzájuthatunk több praktikus és hasznos dologhoz, az egyikkel még a közúti bírságot is elkerülhetjük.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu