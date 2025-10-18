október 18., szombat

Lukács névnap

15°
+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Csábító éjszaka

2 órája

Csillagfényes fürdőzéshez volna kedved? Itt várnak ma éjjel

Címkék#vendég#jubileumi#látvány#égbolt#program

Ma estére nincs programod? Csobbanj ebben a fürdőben!

Csete Ilona

Jubileumi éve van a modern kori, fennállásának a 10. évét ünneplő Nagyszénási Parkfürdőnek. Minden hónapban, 10-én sorsolnak, októberben például belépőt lehetett nyerni a mai, szombat esti éjszakai fürdőzésre. A sorolás eredményéről már beszámoltak a szénási parkfürdő közösségi oldalon és várják azokat is, akik még nem döntötték el, mit szeretnének csinálni ezen a hétvégi estén.
Nosza, irány Nagyszénás, éjszakai fürdőzést kínálnak vendégeiknek 19.30 és 24 óra között. Fürdőzhetsz a csillagos égbolt látványa alatt, mellett. Kihagyhatatlan!

Éjszakai fürdőzésre várják itt a vendégeket. Fotó: Facebook

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu