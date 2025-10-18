Csillagfényes fürdőzéshez volna kedved? Itt várnak ma éjjel

Jubileumi éve van a modern kori, fennállásának a 10. évét ünneplő Nagyszénási Parkfürdőnek. Minden hónapban, 10-én sorsolnak, októberben például belépőt lehetett nyerni a mai, szombat esti éjszakai fürdőzésre. A sorolás eredményéről már beszámoltak a szénási parkfürdő közösségi oldalon és várják azokat is, akik még nem döntötték el, mit szeretnének csinálni ezen a hétvégi estén.

Nosza, irány Nagyszénás, éjszakai fürdőzést kínálnak vendégeiknek 19.30 és 24 óra között. Fürdőzhetsz a csillagos égbolt látványa alatt, mellett. Kihagyhatatlan!

Éjszakai fürdőzésre várják itt a vendégeket. Fotó: Facebook