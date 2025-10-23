október 23., csütörtök

Őrületes vásár jön: csak az jár jól, aki gyorsan lép

Kanapévásár lesz október 24-én, pénteken a Barta udvarban. Az Otthon Outlet Békés a képeket is közzétette.

Papp Gábor

A Békés Outlet a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy egyes kanapéi és fotelei a telephely nagykereskedelmi raktárából megvásárolhatók nagykereskedelmi árakon. Az ajánlat csak a képeken látható termékekre vonatkozik.

Az Otthon Outlet különleges kanapévásárt szervez

Mint írták, pénteken csak bejelentkezés után lehet menni hozzájuk, ezért kérték, aki szeretné megnézni vagy kipróbálni valamelyik bútort, írjon üzenetet vagy telefonáljon. Szombaton a szokott rendben és a szokott helyen 7-12-ig lesznek nyitva. 

A közelmúltban volt kétéves

A megye egyik legkedveltebb outlet áruháza a közelmúltban volt kétéves. A közelgő jubileum kapcsán kerestük fel az Otthon Outlet Békés áruházat, ahol a családi vállalkozásban működő bolt számos érdekességéről beszélgettünk annak vezetőivel. 

