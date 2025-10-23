40 perce
Őrületes vásár jön: csak az jár jól, aki gyorsan lép
Kanapévásár lesz október 24-én, pénteken a Barta udvarban. Az Otthon Outlet Békés a képeket is közzétette.
A Békés Outlet a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy egyes kanapéi és fotelei a telephely nagykereskedelmi raktárából megvásárolhatók nagykereskedelmi árakon. Az ajánlat csak a képeken látható termékekre vonatkozik.
Mint írták, pénteken csak bejelentkezés után lehet menni hozzájuk, ezért kérték, aki szeretné megnézni vagy kipróbálni valamelyik bútort, írjon üzenetet vagy telefonáljon. Szombaton a szokott rendben és a szokott helyen 7-12-ig lesznek nyitva.
A közelmúltban volt kétéves
A megye egyik legkedveltebb outlet áruháza a közelmúltban volt kétéves. A közelgő jubileum kapcsán kerestük fel az Otthon Outlet Békés áruházat, ahol a családi vállalkozásban működő bolt számos érdekességéről beszélgettünk annak vezetőivel.
