Minden ügyfelet érint a bank változtatása

– November 18-tól a lakossági OTPdirekt internetbank helyét az új OTP InternetBank és OTP MobilBank veszi át. Aki eddig csak az OTPdirekt internetbankot használta, néhány kattintással online szerződhet az új felületekre – olvasható az OTP Bank közösségi oldalán.

Megszűnik az OTPdirekt internetbank. Archív fotó: vg.hu

Az OTPdirekt internetbank helyét az új OTP InternetBank és OTP MobilBank veszi át

Mint írják, ha már használjuk a mobilbankot vagy az új internetbankot, nincs teendőnk. Ennek az az oka, hogy az új internetbank használatához ugyanazokra az azonosítókra van szükség, amelyeket korábban a mobilbank regisztrációkor megadunk.

Friss hír, hogy a kormány és az OTP Bank 50-50 millió eurót, azaz 20-20 milliárd forintot biztosít a gödöllői Grassalkovich-kastély átfogó felújítására, amelynek során 17 ezer négyzetméternyi terület újul majd meg. Orbán Viktor miniszterelnök a bejelentésen azt hangsúlyozta, a magyar nemzet csak akkor lehet méltó a saját történelmére, ha őrzi a múltat.