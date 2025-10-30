A főépítész, aki új arculatot adott Orosházának - galériával

Megépült az a társasház a Lehel utca 9. szám alatt az Iványi Építőmester Kft. kivitelezésében, amit a város volt főépítésze, Beleznai László tervezett. Orosháza arculatát formáló szakember tiszteletére ott helyeztek el emléktáblát, amit szerdán felavattak.

Orosházán a főépítész tiszteletére emléktáblát avattak. A szerző felvétele

Beleznai László Orosháza főépítésze volt 1997 és 2009 között. Számos lakó- és középület tervezése az ő nevéhez fűződött.

Orosháza épített környezetét formálta

Az Iványi Építőmester Kft. emléke és munkássága előtt tisztelegve állított emléktáblát az 2023-ban elhunyt főépítész emléke előtt tisztelegve.

A város volt polgármestere, Fetser János emlékezett meg egykori kollégájáról, az építészről, aki a műszaki egyetem elvégzése után ebben a városban és a környező településeken (Kondoros, Békéscsaba, Szarvas), sőt, Szentendrén is kiteljesítette alkotói képességeit.

– Városunk főépítészeként élvezet volt vele dolgozni, együtt gondolkodni, hiszen nem csak tervezett, ő művészként volt képes alkotni. Problémamegoldó képességét nagyon tiszteltem, alapos volt a munkában – méltatta a főépítészt a volt városvezető. Beleznai László tervei alapján újult meg Orosháza számos közintézménye és épülhettek új ingatlanok: a volt posta épülete és a mögötte álló társasház, a Petőfi művelődési központ, a volt műszaki laktanya új épületei, a szálloda, a volt Kodolányi Egyetem épülete, lakások, üzletházak...

Kvasz György az építész modern megoldásaira hozott példákat. A szerző felvétele

Főépítész, aki maradandót alkotott

Maradandót alkotott. Fetser János megköszönte Iványi István vállalkozónak, hogy méltó emléket állított az alkotó embernek, a városépítő mesternek.