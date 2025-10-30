2 órája
A főépítész, aki új arculatot adott Orosházának - galériával
Az építész mindig képes volt a megújulásra és olyan épületeket tervezett, amelyek máig városképileg meghatározók. Orosháza város arculatát munkáival formálta. Egy olyan társasház falán helyeztek el tiszteletére emléktáblát, amit ő tervezett. Egykori munkatársai, városvezetők, barátok, hozzátartozók érkeztek a megemlékezés helyszínére.
Megépült az a társasház a Lehel utca 9. szám alatt az Iványi Építőmester Kft. kivitelezésében, amit a város volt főépítésze, Beleznai László tervezett. Orosháza arculatát formáló szakember tiszteletére ott helyeztek el emléktáblát, amit szerdán felavattak.
Beleznai László Orosháza főépítésze volt 1997 és 2009 között. Számos lakó- és középület tervezése az ő nevéhez fűződött.
Orosháza épített környezetét formálta
Az Iványi Építőmester Kft. emléke és munkássága előtt tisztelegve állított emléktáblát az 2023-ban elhunyt főépítész emléke előtt tisztelegve.
A város volt polgármestere, Fetser János emlékezett meg egykori kollégájáról, az építészről, aki a műszaki egyetem elvégzése után ebben a városban és a környező településeken (Kondoros, Békéscsaba, Szarvas), sőt, Szentendrén is kiteljesítette alkotói képességeit.
– Városunk főépítészeként élvezet volt vele dolgozni, együtt gondolkodni, hiszen nem csak tervezett, ő művészként volt képes alkotni. Problémamegoldó képességét nagyon tiszteltem, alapos volt a munkában – méltatta a főépítészt a volt városvezető. Beleznai László tervei alapján újult meg Orosháza számos közintézménye és épülhettek új ingatlanok: a volt posta épülete és a mögötte álló társasház, a Petőfi művelődési központ, a volt műszaki laktanya új épületei, a szálloda, a volt Kodolányi Egyetem épülete, lakások, üzletházak...
Főépítész, aki maradandót alkotott
Maradandót alkotott. Fetser János megköszönte Iványi István vállalkozónak, hogy méltó emléket állított az alkotó embernek, a városépítő mesternek.
Beleznai László tiszteletére emléktáblát avattakFotók: A szerző felvétele
Egykori kollégája, a Békés Vármegyei Építész Kamara alelnöke, Kvasz György is megemlékezett a főépítészről. Jellegzetes stílusa megjelenik minden általa tervezett épületen – mondta Kvasz György és ő is a példaként sorolta, a Bille-házat, az Ady-házat stb. Kiemelte, minden alkotó embernek van múzsája, Beleznai László számára az inspiráló társ a munkában is a felesége volt. A főépítész ha feladatot kapott, annak megoldásába beletette szívét-lelkét. A megújuláshoz, az új építészeti megoldások helyben való alkalmazásához jó érzéke volt. Beleznai László, a főépítész, sokat dolgozott Orosháza épített környezetének az alakításáért, szebbé tételéért. Az ünnepségen Iványi István leleplezte az emléktáblát a Lehel utcai társasház falán.
