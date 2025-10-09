Vásárlás
Olyan üzlet nyílik, ahol alkudni kötelező
Olyan bolt nyílik hamarosan, amelyben kötelező alkudni. Emellett az árukészlet is nagyon széles körű lesz az új üzletben.
Hamarosan hatalmas árukészlettel nyit az Erdélyi Árusok Boltja, Gyulán, a Temesvári út 184. szám alatt.
„Ahol alkudni kötelező! Szerszámok, ruhák, LED lámpák, barkácsgépek Bútorok és sok Szezonális Áru sok hasznos termék kedvező áron!” – írják az üzlet Facebook-oldalán.
