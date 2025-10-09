október 9., csütörtök

Dénes névnap

13°
+19
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vásárlás

4 órája

Olyan üzlet nyílik, ahol alkudni kötelező

Címkék#árukészlet#Erdélyi Árusok Boltja#termék#üzlet#Gyula

Olyan bolt nyílik hamarosan, amelyben kötelező alkudni. Emellett az árukészlet is nagyon széles körű lesz az új üzletben.

Papp Gábor

Hamarosan hatalmas árukészlettel nyit az Erdélyi Árusok Boltja, Gyulán. 

Nem akármilyen bolt nyílik, ahol alkudni kötelező. Fotó: Erdélyi Árusok Gyula/Facebook

„Ahol alkudni kötelező! Szerszámok, ruhák, LED lámpák, barkácsgépek Bútorok és sok Szezonális Áru sok hasznos termék kedvező áron!” – írják az üzlet Facebook-oldalán.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu