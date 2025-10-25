október 25., szombat

BiankaBlanka névnap

14°
+16
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Akciósorozat

2 órája

Razziát indít a NAV: ezek a boltok állnak a célkeresztben!

Címkék#NAV#Nemzeti Adó és Vámhivatal#vizsgálat#akciósorozat#pénztárgép#figyelem#bírság

A Nemzeti Adó és Vámhivatal országos akciósorozatot indít, ahol a szezonális boltokat veszik célba. Mutatjuk, mikor számíthatunk rájuk és, hogy mit vizsgálnak a NAV ellenőrzések során az adórevizorok.

Beol.hu

A Nemzeti Adó és Vámhivatal országos akciósorozatot indít, ami azt jelenti, hogy őszi NAV ellenőrzések várhatóak Halloween és Mindenszentek idején. A revizorok ezen időszakban fokozottan vizsgálják a koszorú- és virágárusokat, jelmezkölcsönzőket, valamint mindenkit, aki szezonális termékekkel kereskedik.

NAV ellenőrzések várhatóak
Indul az őszi nagy NAV ellenőrzés. Fotó: Illusztráció: MW

NAV ellenőrzés: 2 millió forintos bírság is jöhet

A vizsgálatok során kiemelt figyelmet fordítanak a nyugta és számlaadási kötelezettség betartására, a dolgozók bejelentésére, valamint az online pénztárgépek szabályszerű használatára. Ha valaki nem tartja be az előírásokat, mint a dolgozók bejelentése vagy számlaadási kötelezettség, akkor a hivatal akár 2 millió forintos bírságot is kiszabhat; igazolatlan eredetű árunál egymillió forint a büntetés maximuma. Mindemellett, tizenkét nyitva tartási napra is lezárhatja a NAV a vállalkozás üzletét is. A súlyosan mulasztók még utólagos adóellenőrzésre is számíthatnak, így jobb, ha ellenőrzik bevallásaikat és a fizetendő adót. 

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Speciális adózási mód vonatkozik azokra, akik kedvezményes adózásban részesülnek, ők a katások és a kivások, nekik sem éri meg kockáztatni. Elesnek ugyanis a kedvezményes adózási módtól, ha megszegik a fent említett szabályok egyikét. Az átalányadózásra való jogosultság is megszűnik, ha a vállalkozó elmulasztja nyugtaadási kötelezettségét.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu