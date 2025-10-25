Razziát indít a NAV: ezek a boltok állnak a célkeresztben!

A Nemzeti Adó és Vámhivatal országos akciósorozatot indít, ami azt jelenti, hogy őszi NAV ellenőrzések várhatóak Halloween és Mindenszentek idején. A revizorok ezen időszakban fokozottan vizsgálják a koszorú- és virágárusokat, jelmezkölcsönzőket, valamint mindenkit, aki szezonális termékekkel kereskedik.

Indul az őszi nagy NAV ellenőrzés. Fotó: Illusztráció: MW

NAV ellenőrzés: 2 millió forintos bírság is jöhet

A vizsgálatok során kiemelt figyelmet fordítanak a nyugta és számlaadási kötelezettség betartására, a dolgozók bejelentésére, valamint az online pénztárgépek szabályszerű használatára. Ha valaki nem tartja be az előírásokat, mint a dolgozók bejelentése vagy számlaadási kötelezettség, akkor a hivatal akár 2 millió forintos bírságot is kiszabhat; igazolatlan eredetű árunál egymillió forint a büntetés maximuma. Mindemellett, tizenkét nyitva tartási napra is lezárhatja a NAV a vállalkozás üzletét is. A súlyosan mulasztók még utólagos adóellenőrzésre is számíthatnak, így jobb, ha ellenőrzik bevallásaikat és a fizetendő adót.

Speciális adózási mód vonatkozik azokra, akik kedvezményes adózásban részesülnek, ők a katások és a kivások, nekik sem éri meg kockáztatni. Elesnek ugyanis a kedvezményes adózási módtól, ha megszegik a fent említett szabályok egyikét. Az átalányadózásra való jogosultság is megszűnik, ha a vállalkozó elmulasztja nyugtaadási kötelezettségét.