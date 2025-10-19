Tovább gyorsulhatnak a vonatok a fővárosi vonalon

A Nagykáta-Újszász vasútvonal fejlesztése kapcsán érdemes felidézni, hogy Békéscsaba-Lőkösháza korszerűsített vasúti vonalszakaszt a közelmúltban adták át, amelyet Orbán Viktor miniszterelnök avatott fel, és amely egy újabb fontos fejlesztés a Budapest-Békéscsaba-Lőkösháza vasútvonal fejlesztése kapcsán. A vasútfejlesztés a személyszállítás szolgáltatási színvonalának javulása mellett hozzájárul a Magyarország és Európa közötti gazdasági kapcsolatok erősítéséhez is.

Nagykáta-Újszász vasútvonal fejlesztésével akár 120 km/h sebességgel is közlekedhetnek a vonatok. Fotó: Dinya Magdolna

Átadták a Békéscsaba-Lőkösháza szakaszt a közelmúltban

A beruházás során kialakított zajvédő falak, az új különszintű- és a több fénysorompóval biztosított szintbeli keresztezések növelik a közlekedésbiztonságot és csökkentik a környezeti terhelést. Az elektronikus biztosítóberendezések telepítése révén – 74 villamos állítású váltó bekötésével – jelentősen növekedett a vasútvonal irányításának pontossága és biztonsága. Az új járműdiagnosztikai rendszerek, a 75 Hz-es jelfeladás, az önműködő térközbiztosítás, valamint öt új sorompó beüzemelése további modernizációt jelent. Az átadás után Orbán Viktor miniszterelnök szerkesztőségünknek több témában is nyilatkozott.

Nagykáta-Újszász vasútvonal: feltételes közbeszerzés jelent meg

Megjelent a feltételes közbeszerzés: 120 kilométer/órás sebesség jöhet a Nagykáta-Újszász vasútvonalon, közel 82 milliárd forint értékbű fejlesztés valósulhat meg – számolt be a hírről a Magyar Építők oldala. Mint kiemelték, A Budapest–Újszász–Szolnok-vasútvonal a MÁV 120a számú vonala.

„A kétvágányú, villamosított vasútvonalnak nem csupán hazai szempontból van nagy a jelentősége (többek között budapesti elővárosi vonalként): a nemzetközi törzshálózat tagja is. Folytatása a 120-as számú Budapest-Békéscsaba-Lőkösháza vonalszakasz, mely a határon túl Arad felé folytatja útját. Az összhossza 100 kilométeres.”

A cikkben kitértek arra, hogy az uniós közbeszerzési értesítőben jelent meg a feltételes közbeszerzés. A mintegy 81,72 milliárd forint értékű kiírás szerint a vonal Nagykáta-Újszász szakaszán a pálya, a műtárgyak és a pályamenti létesítmények, illetve biztosítóberendezéseinek tervezési és kivitelezési munkái valósulhatnak meg.

120-ra gyorsulhat a sebesség

A közbeszerzést az Építési és Közlekedési Minisztérium írta ki.

Ebből kiderült, hogy a mintegy 29 km hosszú egybefüggő kétvágányú, villamosított fővonalon összesen 58 kilométernyi vágányátépítés szükséges.

A fejlesztés befejezésével a teljes vonalszakaszon 120km/h sebesség, valamint 225 kN tengelyterhelés mellett haladhatnak majd a szerelvények.

A kivitelezőnek meg kell majd valósítania a biztosítóberendezési munkákat, illetve állomás-, út-, illetve közműépítési munkák is várnak rá. A beruházás során 20 híd és 5 csőáteresz felújítását végezhetik el.