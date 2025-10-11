Hatalmas lépésre szánta el magát a MOL, megváltoztatja a benzinkútjait

– Külföldön már sokkal több kiskereskedelmi egysége van a Molnak, mint Magyarországon. A Mol kiskereskedelmi lánca, a Fresh Corner az elmúlt tíz év alatt összesen tíz országban jelent meg, a csoport pedig folyamatosan vizsgálja az újabb lehetőségeket a régióban. A Fresh Corner már megjelent egyetemeken, egy külföldi reptéren is és több száz millió hot-dogot és kávét értékesített eddig – olvasható a vg.hu cikkében. A Mol döntése sok mindent megváltoztat benzinkútjain.

A MOL döntése a Fresh Cornert érinti. Fotó: Fresh Corner/Facebook

A Mol döntése rámutat: már nem a tankolás a nagy üzlet

Mint írják, a céljuk egyértelmű. Ez a cél az, hogy a Fresh Corner továbbra is a régió meghatározó gasztronómiai és szolgáltatási márkája maradjon. Mint azt Styaszny Endre, a Mol Magyarország kiskereskedelmi vezetője a Világgazdaságnak elmondta, a Fresh Corner koncepció Magyarországról indult, így máig itt működik a legtöbb egység, de a hálózat méretében Csehország és Szlovákia a következő. Kiemelte, hogy a Fresh Cornerekben az Adriára tartó utazások során főleg a jeges kávék és a hot-dogok fogytak a legjobban. A régióban a legjobban keresett kávé az espresso, cappuccino és latte volt.

Styaszny Endre hozzátette azt is, hogy a legnagyobb forgalmat 2025 első félévében Horvátországban mérték, majd Magyarország és Szlovákia követi a sorban. Mint elmondta, az üzemanyag jellegű tranzakciók tekintetében Magyarország vezet, ezt követi Szlovákia és Románia. Csoportszinten jelenleg több mint 1300 Fresh Corner egység működik a Mol hálózatában, ebből több mint 300 található Magyarországon – derült ki a vg.hu cikkéből.

A jövő a töltőállomások újradefiniálásáról szól

Mint az kiderült, a vásárlók már nemcsak tankolásra, hanem tudatosan gasztronómiai vagy kényelmi céllal is betérnek a Mol-töltőállomásokra. A gasztronómiai termékek forgalma 2022 óta 22 százalékkal nőtt, a teljes kiskereskedelmi árrésük 36 százalékát pedig már a nem üzemanyag-jellegű termékek és szolgáltatások adják, így – ahogy azt Styaszny Endre elmondta – a jövő a töltőállomás újradefiniálásáról szól: egy olyan helyről, ahol az ügyfelek egyetlen megállással többféle szolgáltatást vehetnek igénybe – kávé, étel, csomagátvétel, pénzügyi szolgáltatások – a fosszilis üzemanyag, valamint a Mol Plugee-n keresztül az elektromos töltés.