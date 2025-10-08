Szegény embert az ág is húzza, már csak ez hiányzott a gazdáknak

Vetik a búzát és az őszi árpát a gazdák Békésben, közben még aratják a kukoricát is. Nem sok örömük van benne, ráadásul az őszi vetésekben megjelent a mezei pocok is.

A mezei pocok kártétele is jelen van a határban. Fotó: Shutterstock

A napraforgó aratása minimum 95 százalékos

A Békés vármegyei aratási bizottság keddi, békéscsabai ülésén Bozó József elnök elmondta, a falugazdászok által begyűjtött adatok alapján a körzetekben a napraforgó aratása minimum 95 százalékos, de a legtöbben már végeztek vele. A termésátlag 2 tonna/hektár. A kukoricát Békés vármegyei átlagban 70 százalékban takarították be. A hozamok kicsit jobbak az elmúlt héthez képest, a vármegyei termésátlag 2,1 t/ha. A silózott terület nagysága 2500 hektár. A szója vegyes képet mutat, vármegyei szinten 50 százalék körül takarították be, 1,5 t/ha átlaghozammal. Az öntözött szóják esetében magasabb a termésátlag.

Elkezdték a búza vetését is

Bozó József a vetések kapcsán kiemelte, az őszi káposztarepcét és a rozst száz százalékban elvetették a gazdák. Az őszi árpánál Mezőhegyes környéke 15, Szeghalom környéke 80 százalékon áll, a vármegyei átlag 40 százalék. Elkezdték a búza vetését is, Szeghalom környékén a terület 20 százalékánál, a többi körzetben 5-10 százaléknál tartanak áll, a vármegyei átlag 10 százalék körülinek mondható. A magágy-előkészítés 70 százalékos, az őszi mélyszántást még nem kezdték el a gazdák.

Pang a termények piaca

Barabás Béla, a Békés Megyei Mezőgazdasági Szövetség titkára tájékoztatta a jelenlévőket a szövetkezeti vezetők által megadott adatokról. A napraforgónál vegyes a kép, a termésátlagok 1,1-3 t/ha között alakulnak, a vármegyei átlag 2,1-2,2 t/ha. A korábbi vetésű napraforgók, kukoricák jobban károsodtak a csapadékhiány miatt, és a májusi, hidegebb időjárás is problémát okozott. A kukoricánál még nagyobb a szórás, mint a napraforgónál, a termésátlag az öntözöttek esetében is csak 7-8 t/ha. Az árak stagnálnak, a kukorica ára lefelé megy, az export is visszaesett. A termények piaca pang. A kukorica átvételi ára 70 000 - 75.000 Ft/t, a napraforgóé 185 000 – 190 000 Ft/t.

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

A mezei pocok kártétele is jelen van

Barabás Béla kitért arra, az őszieknél a korai vetésű növények viszonylag nedves talajba kerültek, kicsíráztak, azonban utána nem kaptak csapadék-utánpótlást, ezáltal már most károsodhattak. Ráadásul a mezei pocok kártétele is jelen van. A gazdálkodók próbálnak költséghatékony gazdálkodást folytatni, meggondolják a műtrágyahasználatot, esetleg tavasszal – a növények állapotától függően – folyékony műtrágyázást alkalmaznak majd. Egyre kevesebben használnak fémzárolt vetőmagot, sokan visszavetnek, ez a következő évi minőségre hatással lehet.