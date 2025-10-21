október 21., kedd

Ennyi volt: viszlát, Messenger!

Nagy lépésre szánta el magát a Facebookot, az Instagramot, és a WhatsAppot is birtokló multinacionális technológiai vállalat. A Meta döntése a Messenger alkalmazásra tesz végleges pontot.

Beol.hu

– A Meta úgy döntött, hogy felszámol a macOS-es (és Windows-os) Messenger alkalmazással, és a Mac App Store-ból már nem is tölthető le a Mac-re. Az app napjai meg vannak számolva, már csak kevesebb, mint két hónapig lesz használható – olvasható Magyarország legnagyobb Apple közössége, a szifon.com cikkében.

A Messenger hamarosan megszűnik a Mac-en.
A Messengernek még 60 napja van hátra. Illusztráció: Shutterstock

A Messenger hamarosan megszűnik a Mac-en

Ahogy az a Facebook – Messenger kivezetéséről szóló – magyar nyelven is elérhető tájékoztatójából kiderül, annak kivezetése után már nem fogunk tudni bejelentkezni az alkalmazásba, a Facebook automatikusan átirányít minket a Facebook webhelyére az üzenetküldéshez. A 60 nap letelte után már nem tudjuk használni a Mac rendszerre készült Messenger alkalmazást. Azt javasolják, hogy töröljük azt, ugyanis a későbbiekben használhatatlan lesz.

Mint írják, azoknak a felhasználóknak, akik nem engedélyezték a biztonságos tárolást a Messengerben, be kell kapcsolniuk a biztonságos tárolást, és az asztali alkalmazásban be kell állítaniuk egy PIN-kódot a chatelőzmények mentéséhez, mielőtt áttérnek a webes verzióra. Miután átváltottunk a Facebook.com webhelyre, a chatelőzményeink minden platformon elérhetők lesznek.

Ha le akarjuk ellenőrizni, hogy be van-e kapcsolva a biztonságos tárolási funkció, akkor a következőket kell tennünk:

  • Kattintsunk a profilképünk feletti Beállítások elemre.
  • Kattintsunk az Adatvédelem és biztonság, majd a Végpontok között titkosított chatek lehetőségre.
  • Végül pedig kattintsunk az Üzenetek tárolása pontra, majd ellenőrizzük, hogy be van-e kapcsolva a biztonságos tárolás.

A Facebook-fiók nélküli verzió továbbra is él

Ha jelenleg Facebook-fiók nélkül használjuk a Messengert, a rendszer átirányít a Messenger.com webhelyre, ahol továbbra is be tudunk jelentkezni anélkül, hogy Facebook-fiókot hoznánk létre.

Zuckerberg beperelte Zuckerberget

Nemrégiben egy furcsa eset történt a Meta berkeiben: Mark Zuckerberg ügyvéd beperelte a Facebookot, mert anyagi hátrány és számtalan kellemetlenség érte híres névrokona, Mark Zuckerberg vezérigazgató miatt.

 

