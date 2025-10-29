A vonattal közlekedőknek ezzel számolniuk kell itt

A vasútállomásra igyekvők azzal szembesültek Orosházán, hogy a főbejáratot elkerítették kordonnal, ez olvasható az ajtókon: Munkaterület! Illetékteleneknek belépni tilos! A MÁV Zrt. kérdéseinkre az alábbi választ adta.

A vasútállomás főbejáratát lezárták, a mosdók felújítása elkezdődött. A szerző felvétele

,,Az orosházi vasútállomás női és férfi mosdóinak teljes körű felújítását október 28-án, kedden elkezdtük a 10 vállalás programunk részeként. Az állomás mosdóiban elvégezzük a burkolatok, a válaszfalak és a nyílászárók cseréjét, a vízvezetékek és fűtőtestek korszerűsítését, kiépítünk új elektromos hálózatot és LED-világítást. A munkálatok része az új szaniterek, mosdók, csaptelepek és piperetartozékok beépítése, hogy az utasok a jövőben korszerűbb, tisztább és kényelmesebb környezetet vehessenek igénybe. A felújított mosdók várhatóan az év végéig elkészülnek. Addig az utasoknak 4 darab mobil WC-t biztosítunk az állomás területén.,,