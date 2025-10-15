Fontos lépés: egyre közelebb a battonyaiak autópálya-kapcsolata

A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium tájékoztatása szerint sikerült megtennünk az első, de egyben a legfontosabb lépést a Battonya-Pécska történelmi út megvalósítása, és a dél-erdélyi autópályához (A1) történő csatlakozás érdekében – fogalmazott a battonyai polgármester. A magyar-román határ menti kapcsolatok erősítésén gőzerővel dolgoznak mindkét oldalon.

Dr. Latorcai Csaba és Mákos Árpád

Mákos Árpád egy levelet is nyilvánosságra hozott. Dr. Latorcai Csaba közigazgatási és területfejlesztési miniszterhelyettes, parlamenti államtitkár azt írta, a Battonya-Pécska közötti útszakasz fejlesztési javaslatát szakmai egyeztetésre továbbította az Építési és Közlekedési Minisztériumhoz, ahonnan válasz is érkezett.

A magyar-román határ menti közúti kapcsolatfejlesztés

A szaktárca az érintett szakterületek bevonásával megvizsgálta az útszakasz fejlesztési javaslatát és megállapította, hogy Battonya-Pécska közötti közúti kapcsolat előkészítése és megvalósítása szakmailag támogatható részükről. Az ÉKM ugyanakkor jelezte, a 2014. évben készült megvalósíthatósági tanulmány felülvizsgálata szükséges.

Ahogy az a levélben olvasható: Lázár János miniszter döntése szerint az útszakasz fejlesztésének a kérdése a magyar-román autópálya szakértői munkacsoport soron következő ülésének a napirendi pontjai közé felvételre kerül, továbbá a fejlesztés távlati megvalósítása érdekében (első lépésként) a projekt felvétele az állami építési beruházások rendjéről szóló törvény szerinti, ÉKM ágazati beruházási tervébe és keretprogramjába a soron következő felülvizsgálat során megvalósulhat.

Egyeztetések kezdődhetnek

– Szeretném megköszönni dr. Latorcai Csaba miniszterhelyettes közbenjárását, továbbá Battonya város kabinetjének és menedzsmentjének a rengeteg háttérmunkát – reagált Mákos Árpád, majd bejelentette közösségi oldalán, hogy felvette a kapcsolatot Erdős Norbert országgyűlési képviselővel, aki a projekt megvalósulása érdekében egyeztetéseket kezdett az Építési és Közlekedési Minisztériummal, továbbá a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökséggel.