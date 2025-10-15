2 órája
Fontos lépés: egyre közelebb a battonyaiak autópálya-kapcsolata
Első lépés, biztató kezdet, erről számolt be a polgármester, közzé téve egy hivatalos levelet, amiben sok sikert kíván a városnak a miniszterhelyettes. A magyar-román határ mentén két település közötti útszakasz fejlesztésének a lehetőségei körvonalazódnak. A magyar oldalon élőknek ez az autópálya elérését is megkönnyítheti.
A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium tájékoztatása szerint sikerült megtennünk az első, de egyben a legfontosabb lépést a Battonya-Pécska történelmi út megvalósítása, és a dél-erdélyi autópályához (A1) történő csatlakozás érdekében – fogalmazott a battonyai polgármester. A magyar-román határ menti kapcsolatok erősítésén gőzerővel dolgoznak mindkét oldalon.
Mákos Árpád egy levelet is nyilvánosságra hozott. Dr. Latorcai Csaba közigazgatási és területfejlesztési miniszterhelyettes, parlamenti államtitkár azt írta, a Battonya-Pécska közötti útszakasz fejlesztési javaslatát szakmai egyeztetésre továbbította az Építési és Közlekedési Minisztériumhoz, ahonnan válasz is érkezett.
A magyar-román határ menti közúti kapcsolatfejlesztés
A szaktárca az érintett szakterületek bevonásával megvizsgálta az útszakasz fejlesztési javaslatát és megállapította, hogy Battonya-Pécska közötti közúti kapcsolat előkészítése és megvalósítása szakmailag támogatható részükről. Az ÉKM ugyanakkor jelezte, a 2014. évben készült megvalósíthatósági tanulmány felülvizsgálata szükséges.
Ahogy az a levélben olvasható: Lázár János miniszter döntése szerint az útszakasz fejlesztésének a kérdése a magyar-román autópálya szakértői munkacsoport soron következő ülésének a napirendi pontjai közé felvételre kerül, továbbá a fejlesztés távlati megvalósítása érdekében (első lépésként) a projekt felvétele az állami építési beruházások rendjéről szóló törvény szerinti, ÉKM ágazati beruházási tervébe és keretprogramjába a soron következő felülvizsgálat során megvalósulhat.
Egyeztetések kezdődhetnek
– Szeretném megköszönni dr. Latorcai Csaba miniszterhelyettes közbenjárását, továbbá Battonya város kabinetjének és menedzsmentjének a rengeteg háttérmunkát – reagált Mákos Árpád, majd bejelentette közösségi oldalán, hogy felvette a kapcsolatot Erdős Norbert országgyűlési képviselővel, aki a projekt megvalósulása érdekében egyeztetéseket kezdett az Építési és Közlekedési Minisztériummal, továbbá a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökséggel.
– Nem lehet kérdés, hogy egy ilyen jellegű beruházás mekkora jelentőségű nemcsak Battonya, hanem egész Dél-Békés életében. Bízom benne, hogy mielőbb tárgyalóasztalhoz tudunk ülni – tette hozzá a városvezető.
