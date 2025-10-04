1 órája
Megkoronázott szépségek vittek mézédes finomságot a piacra
Ennyi szépséggel, csillogó koronával régen találkoztunk. A korán piacolók összefutottak az idei országos és a helyi diák mézkirálynőkkel és udvarhölgyeikkel, akik a magyar méz népszerűsítésével, kóstoltatásával is arra hívták fel a figyelmet, milyen nagyszabású viharsarki mézes nap kezdődik itt.
Ezekben az órákban egyre többen érkeznek Orosházára, hogy szakmai napon tájékozódjanak a méhészet aktualitásairól. Orosháza ismét házigazdája a XIII. Viharsarki mézes nap rendezvényének, ahol a magyar méz, a magyar termelők kilátásairól számos szakmai előadás szól.
Akik időben bevásárolni indultak, a szombati piaci forgatagban csinos, koronát viselő királynőkkel találkozhattak a belvárosi piacon.
Magyar méz a fókuszban
Pickelhaupt Anna, a 2025. évi országos mézkirálynő és kardoskúti udvarhölgye, Molnár Zsófia Bernadett, mellett ott volt az ifjabb nemzedék körében a mézet, a méhek világát, a magyar mézet népszerűsítő diák mézkirálynő, Sára Anna Orsolya udvarhölgyeivel, Pityuk Gerdával, Maglóczki Viviennel, Szalkai Blankával érkezett.
Nagy volt a meglepetés, amikor a piacozók, árusok, termelők és vásárlók között kínáltak kosaraikból mézes puszedliket. Sára Anna Orsolya az Orosháza Város és Körzete Méhész Egyesület által választott idei diák mézkirálynő otthonosan mozgott a piaci forgatagban társaival.
Mézkirálynők, udvarhölgyek meglepetést vittek a piacra
A kíváncsiskodóknak elárulta, édesapja, nagypapája is méhészkedik, de sokat tanult az Orosháza Város és Körzete Méhész Egyesület tagjaitól is (a civil szervezet titkára, Jakóné Varga Erika most is elkísérte őt és a lányokat a piacra).
Mézkirálynőként az a feladata, hogy minél több rendezvényre eljusson, felhívja az emberek figyelmét a méz jótékony hatásaira, a méhek fontos munkájára és minél több fiatallal, óvodásokkal, iskolásokkal megkedveltesse a mézet, a méhészeti termékeket, melyek a természet csodái, mindennapi életünk részei.
