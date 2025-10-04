október 5., vasárnap

Mézédes reggel kóstolóval

Tegnap, 13:13

Megkoronázott szépségek vittek mézédes finomságot a piacra

Ennyi szépséggel, csillogó koronával régen találkoztunk. A korán piacolók összefutottak az idei országos és a helyi diák mézkirálynőkkel és udvarhölgyeikkel, akik a magyar méz népszerűsítésével, kóstoltatásával is arra hívták fel a figyelmet, milyen nagyszabású viharsarki mézes nap kezdődik itt.

Csete Ilona

Ezekben az órákban egyre többen érkeznek Orosházára, hogy szakmai napon tájékozódjanak a méhészet aktualitásairól. Orosháza ismét házigazdája a XIII. Viharsarki mézes nap rendezvényének, ahol a magyar méz, a magyar termelők kilátásairól számos szakmai előadás szól.

A magyar méz népszerűsítői
Mézkirálynők és udvarhölgyeik a magyar méz népszerűsítői Orosházán. A szerző felvétele

Akik időben bevásárolni indultak, a szombati piaci forgatagban csinos, koronát viselő királynőkkel találkozhattak a belvárosi piacon.

Magyar méz a fókuszban

Pickelhaupt Anna, a 2025. évi országos mézkirálynő és kardoskúti udvarhölgye, Molnár Zsófia Bernadett, mellett ott volt az ifjabb nemzedék körében a mézet, a méhek világát, a magyar mézet népszerűsítő diák mézkirálynő, Sára Anna Orsolya udvarhölgyeivel, Pityuk Gerdával, Maglóczki Viviennel, Szalkai Blankával érkezett.

A viharsarki mézes nap előtt mézes puszedlivel kínálták az embereket. A szerző felvétele

Nagy volt a meglepetés, amikor a piacozók, árusok, termelők és vásárlók között kínáltak kosaraikból mézes puszedliket. Sára Anna Orsolya az Orosháza Város és Körzete Méhész Egyesület által választott idei diák mézkirálynő otthonosan mozgott a piaci forgatagban társaival.

Mézkirálynők, udvarhölgyek meglepetést vittek a piacra

A kíváncsiskodóknak elárulta, édesapja, nagypapája is méhészkedik, de sokat tanult az Orosháza Város és Körzete Méhész Egyesület tagjaitól is (a civil szervezet titkára, Jakóné Varga Erika most is elkísérte őt és a lányokat a piacra).

Ő az orosházi diák mézkirálynő, Sára Anna Orsolya. A szerző felvétele

Mézkirálynőként az a feladata, hogy minél több rendezvényre eljusson, felhívja az emberek figyelmét a méz jótékony hatásaira, a méhek fontos munkájára és minél több fiatallal, óvodásokkal, iskolásokkal megkedveltesse a mézet, a méhészeti termékeket, melyek a természet csodái, mindennapi életünk részei.


