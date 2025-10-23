Újabb járdaszakaszt újítanak fel

Kevermesen 34 kilométernyi járdaszakasz található. Többsége még az 1960-as, 1970-es években készült az akkori technológiák és lehetőségek szerint. 2010 óta ezekből a keskeny, napjainkra leromlott állapotú járdákból majd 8 kilométernyi már megújult a mai kor elvárásainak, követelményeinek megfelelően.

Lantos Zoltán és Erdős Norbert a helyszínen, a József Attila utcában járt. Fotó: Facebook

Erdős Norbert országgyűlési képviselő bejegyzésében arról írt, hogy a folytatásban is azon dolgoznak, hogy lépésről lépésre megújuljon a település teljes járdahálózata. Lantos Zoltán polgármesterrel legutóbb a József Attila utcában járt a politikus.

A Magyar Falu Programban elnyert 7,5 millió forintból hamarosan 600 méter járda újulhat meg 1 méter szélességben, a kapubejáróknál megerősített szerkezettel. Novemberben szeretnének végezni a munkával.