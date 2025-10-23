2 órája
Újabb járdaszakaszt újítanak fel
Járdán és ne sárban, ez is a cél ezen a településen. Megvan a nyertes forrás, kezdődhet a munka.
Kevermesen 34 kilométernyi járdaszakasz található. Többsége még az 1960-as, 1970-es években készült az akkori technológiák és lehetőségek szerint. 2010 óta ezekből a keskeny, napjainkra leromlott állapotú járdákból majd 8 kilométernyi már megújult a mai kor elvárásainak, követelményeinek megfelelően.
Erdős Norbert országgyűlési képviselő bejegyzésében arról írt, hogy a folytatásban is azon dolgoznak, hogy lépésről lépésre megújuljon a település teljes járdahálózata. Lantos Zoltán polgármesterrel legutóbb a József Attila utcában járt a politikus.
A Magyar Falu Programban elnyert 7,5 millió forintból hamarosan 600 méter járda újulhat meg 1 méter szélességben, a kapubejáróknál megerősített szerkezettel. Novemberben szeretnének végezni a munkával.
A szabadságért mindig ki kell állni – 1956 hőseire emlékeztek Békésen
Különleges múzeumi tárlat: a szagosított hölgy falun kétes erkölcsű volt – galériával