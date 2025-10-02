október 2., csütörtök

Beruházás

1 órája

Erről álmodnak fél évszázada: ingázás helyett építenek egy ebédlőt

Címkék#Erdős Norbert#segítség#konyha ebédlő#iskolások#álom#polgármester

Minden szülő, gyerek és pedagógus azt várja, legyen megoldás. Ne kelljen oda s vissza ingázni, tűző napon, vagy éppen sárban. Az iskola területén lesz a megoldás.

Csete Ilona

Ötvenéves álom válik valóra – írta bejegyzésében Békéssámson polgármestere, utalva arra a fejlesztésre, ami megoldja az iskolások tanítás utáni ingázását a napközis konyha ebédlője és az oktatási intézmény között. Egy tálaló konyha és ebédlő épülhet az általános iskola területén.

A tálaló konyha és étkező ilyen lesz az iskola területén. Fotó: Facebook

– A munka gyümölcse, Erdős Norbert országgyűlési képviselő segítsége, és a közösség ereje most valósággá formálta ezt az álmot – fogalmazott a polgármester. A Magyar Falu Program keretében, egyedi döntés alapján, 37 millió forintos támogatás érkezett. A támogatói okirat, az építési engedély birtokában hamarosan elkezdődik a munka. Ha megépül, 120-130 gyermek étkezése helyben megoldódik.

 

 

 

