1 órája
Erről álmodnak fél évszázada: ingázás helyett építenek egy ebédlőt
Minden szülő, gyerek és pedagógus azt várja, legyen megoldás. Ne kelljen oda s vissza ingázni, tűző napon, vagy éppen sárban. Az iskola területén lesz a megoldás.
Ötvenéves álom válik valóra – írta bejegyzésében Békéssámson polgármestere, utalva arra a fejlesztésre, ami megoldja az iskolások tanítás utáni ingázását a napközis konyha ebédlője és az oktatási intézmény között. Egy tálaló konyha és ebédlő épülhet az általános iskola területén.
– A munka gyümölcse, Erdős Norbert országgyűlési képviselő segítsége, és a közösség ereje most valósággá formálta ezt az álmot – fogalmazott a polgármester. A Magyar Falu Program keretében, egyedi döntés alapján, 37 millió forintos támogatás érkezett. A támogatói okirat, az építési engedély birtokában hamarosan elkezdődik a munka. Ha megépül, 120-130 gyermek étkezése helyben megoldódik.
