34 perce

A legtanyásabb falu kisbuszt vesz, más játszótérre, óvodai csoportszobára költi a támogatást

Címkék#Erdős Norbert#pályázat#Magyar Falu Program#támogatás

Olyan forrás érkezett több településre, amiből kommunális eszközöket vásárolhatnak, de egy játszótér felújítása, vagy éppen egy tetőfelújítás is megoldható. A Magyar Falu Program keretében újabb pályázati sikerről számolt be Erdős Norbert országgyűlési képviselő.

Csete Ilona

Békéssámson az önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztésére pályázott. Ez a település a Magyar Falu Program pályázaton az elnyert 38,3 millió forintból felújíthatja a 100 évnél is idősebb polgármesteri hivatalának a még eredeti, de már cserére szoruló tetőszerkezetét. Ez is elhangzott azon a sajtótájékoztatón, ahol Erdős Norbert, a 4. számú választókerület országgyűlési képviselője számolt be e pályázat keretében érkező támogatásról.

ezek szerepelnek a Magyar Falu Program nyertes pályázataiban
Magyar Falu Program: a támogatás felhasználásáról a településvezetők beszéltek. A szerző felvétele

A Magyar Falu Program nyertes pályázatai

Csanádapáca ravatalozó felújítására nyert 9,9 millió forintot. Mórocz Ildikó polgármester emlékeztetett, erre a munkára sok éve megfogalmazódott az igény, az előző településvezetés is lobbizott, most pedig sikerült is forrást szerezniük.

Gádoros önkormányzata a 10 milliós elnyert támogatásból az óvoda épületének a felújítását, pontosabban az óvodai férőhelybővítést oldja meg. Dr. Szilágyi Tibor polgármester örömmel számolt be arról, hogy a gyermeklétszám úgy növekszik (120 fölötti), hogy a Béke tér 6. szám alatti óvoda tetőterét beépítik, ott újabb csoportszobát alakítanak ki.

A legtanyásabb település ezen a vidéken Kardoskút. Erről Varga Pál polgármester beszélt, miután Erdős Norbert bejelentette, hogy a tanya- és falugondnoki szolgálat részére kisbusz beszerzésére nyert önkormányzatuk 17,9 millió forintot.

A térség polgármesterei a pályázati források bejelentése után Erdős Norberttel. A szerző felvétele

A falugondnoki szolgálat kisbuszt vásárolhat

– Lecserélhetjük a 11 éves, sok ráköltést igénylő buszunkat. Környékünkön 200 ember él tanyán, a legtávolabbi tanya 20 kilométerre van, nagyon sokat gurul a tanyagondnok, az új jármű a gazdaságosságot, az üzembiztonságot jelenti nekünk – tette hozzá a polgármester.

Magyarbánhegyes játszótéri eszközök beszerzésére nyert 5,4 millió forintot, Magyardombegyház  önkormányzata a közérdekű feladatokat ellátó épületek külső és belső felújítására (helyi művelődési háza korszerűsítésére) 12,8 milliót fordíthat.

Nagybánhegyes a Savio Szent Domonkos Katolikus Óvoda játszóudvarának fejlesztésére nyert 5,9 millió forintot, Pusztaföldvár a közterek rendezésére kommunális eszközöket vehet 10 millió forint értékben, Végegyháza pedig szintén játszótérfejlesztésre fordíthatja az elnyert 5,1 millió forintos pályázati támogatást.

