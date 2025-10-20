A halálos kór ellen kötelező intézkedések léptek életbe

Dr. Nemes Imre országos főállatorvos határozata a madárinfluenza járvány szempontjából magas kockázatú vármegyékben érvényes: Békés, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Komárom-Esztergom és Szabolcs-Szatmár-Bereg. A kereskedelmi célból tartott baromfik esetében a kötelező zártan tartást, míg az egyéb célú baromfit tartó gazdaságok (például háztáji állományok) esetében a baromfik zárt helyen történő etetését és itatását írta elő a főállatorvos.

A madárinfluenza járvány ellen Békésben is védekezni kell Forrás: Nébih

A letelepítést követő negyedik napon tamponvizsgálatot kell végezni

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) közölte, országszerte érvényes előírás, hogy a 2025. október 1. és 2026. április 30. között tömésre kihelyezett víziszárnyas-állományokból a letelepítést követő 4. napon tamponvizsgálatot kell végezni.

Meddig nem telepíthetők vissza a víziszárnyasok?

A megelőző vizsgálat hozzájárul az esetleges madárinfluenza fertőződés korai felismeréséhez. További lényeges rendelkezés, hogy a 2025. október 1. után a madárinfluenza megbetegedés miatt felszámolt, többfázisú, hízott vízibaromfi-állomány az Állategészségügyi Világszervezet által elismert országmentességig nem telepíthető újra. Az előírás a tömőalapanyagra és a tömés alatt lévő állományokra is érvényes.

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Nagyobb területen is érvénybe léphetnek a korlátozó intézkedések

A Nébih felhívta a figyelmet, hogy augusztus 15-től változtak a madárinfluenza kártalanítások szabályai. Ezt követően baromfi végtermék állományok esetében – az étkezési tojást termelő állományok kivételével – a kártalanítás maximális összege a számított kártalanítási érték 80 százalékában határozható meg. Szintén lényeges közelmúltbeli változás, hogy ha a megelőző intézkedések ellenére az ország magas baromfisűrűégű területein megjelenik a madárinfluenza, akkor a hatóság kockázatértékelés alapján határozza meg a kitörés körül elrendelt megfigyelési körzet nagyságát. A jövőben tehát akár a kötelező 10 km-es körzet határain jelentősen túlnyúló, többszörösen nagyobb területen is érvénybe léphetnek a korlátozó intézkedések.