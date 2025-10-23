október 23., csütörtök

Megelőzni a betegséget

2 órája

Már kopogtat a madárinfluenza, ezt senki ne vegye félvállról!

A rettegett kór elleni intézkedés jegyében szigorú intézkedéseket rendeltek el több vármegyében, így Békésben is. A madárinfluenza betegség ráadásul nem csak a baromfit tartó gazdaságokban fenyeget.

Nyemcsok László

Korábban írtunk arról, hogy az őszi időszak fokozott járványkockázata, a madárinfluenza betegség miatt szigorú  intézkedéseket rendeltek el a magas kockázatú vármegyékben, így Békésben is. 

madárinfluenza betegség veszélyes a tyúkokra
A madárinfluenza betegség újra küszöbön áll, nem árt a fokozott óvatosság. Fotó: Illusztráció: MW-archívum

Békésben is él az országos főállatorvos határozata

Dr. Nemes Imre országos főállatorvos határozata a madárinfluenza járvány szempontjából magas kockázatú vármegyékben érvényes: Békés, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Komárom-Esztergom és Szabolcs-Szatmár-Bereg. A kereskedelmi célból tartott baromfik esetében a kötelező zártan tartást, míg az egyéb célú baromfit tartó gazdaságok (például háztáji állományok) esetében a baromfik zárt helyen történő etetését és itatását írta elő a főállatorvos.

A madárinfluenza betegség megelőzése érdekében léptek

A vízimadarakat is megfertőzheti a kór. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tájékoztatása szerint a vízimadarak etetés kikapcsolja a téli túléléshez nélkülözhetetlen vonulási viselkedést. Növeli a zsúfoltságot és a madarak közötti agressziót, fokozza a sérülésveszélyt és a fertőző betegségek, mindenekelőtt az emberre is veszélyes madárinfluenza terjedését.  

A feleslegesen kiszórt rengeteg táplálék vonzza a patkányokat

Az MME kitért arra, a feleslegesen kiszórt rengeteg táplálék vonzza a patkányokat, szennyezi a környezetet és rontja a víz minőségét. Ezen kívül a hosszú ideje tartó, egyoldalú kenyér és egyéb értéktelen táplálékdiéta megbetegíti a madarakat (angyalszárny-betegség). Az önfenntartó életre nem alkalmas területekre is nagy mennyiségű vízimadarat vonz, illetve rontja a madarak társadalmi megítélését.

A vízimadarak etetése öngerjesztő problémaspirálként jelentkezik

A közleményben felhívták a figyelmet, hogy a vízimadarak etetése öngerjesztő problémaspirálként jelentkezik. Az etetett madarak ősszel ugyanis nem vonulnak el, így az emberek, látva a sok éhes, valójában elkényelmesedett madarat, tovább etetik őket. A fagyok beköszöntével az etetőhelyek mesterségesen fenntartott táplálékbázisa közelében évről évre több madár költhet, így nő a nyári kéregetők száma, és immáron több madárral kezdődik újra a folyamat.

Elkészítettek egy ingyen letölthető plakátot

Az MME az önkormányzatok és a madarak segítése érdekében elkészített egy ingyenesen letölthető, kinyomtatható és kihelyezhető plakátot is a vízimadarak etetéséről, mely oldalukon érhető el.


 

 

