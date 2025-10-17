október 17., péntek

Négysávosítás

1 órája

Egyre közelebb az M47-es: a nyomvonalról egyeztettek a gazdákkal – térképpel

A 47-es út négysávosítása kapcsán tárgyaltak pénteken Szeghalmon az érintett gazdákkal. Az M47-es tervezése zajlik.

Beol.hu

Ahogy azt már megírtuk, folyik az M47-es tervezése. Lázár János építési és közlekedési miniszteraz egyik kiemelt programjának nevezte, hogy ne csak Budapest felé vigyenek autópályák, hanem Magyarország keleti részén egy észak-déli folyosót nyissanak Debrecen-Békéscsaba-Szeged között. 

egyeztetés a gazdákkal az M47-esről
Az M47-esről egyeztettek, balról a második Kónya István. Forrás: Kónya István Facebook oldala

M47-es: Szeghalmon leültek tárgyalni a gazdákkal

A 47-es számú főút Berettyóújfalu–Körösladány közötti szakaszának 2x2 sávra való bővítésének előkészítése kapcsán pénteken Szeghalmon zajlott egyeztetés a nyomvonalat érintő gazdákkal. A megbeszélésen minden érintett megoszthatta észrevételeit a tanulmánytervről – írta közösségi oldalán Kónya István. 

az M47-es nyomvonala
Az M47-es tervezett nyomvonala. Forrás: Kónya István Facebook oldala

Mint a Békés vármegyei tanácsnok leszögezte: a fejlesztés célja, hogy a szakasz kétszer kétsávos, emelt sebességű, helyenként 110 km/órás főúttá váljon. Az egyeztetéseket a következő időszakban is folytatják a 47-es út négysávosítása kapcsán.

Lázár János videójában beszélt a fejlesztés fontosságáról

@lazar.nation Zajlanak a tervek előkészítése a 47-es út fejlesztésével kapcsolatban, ami Debrecen, Békéscsaba és Szeged útvonalat érinti! #lazarjanos #lazarinfo ♬ eredeti hang - Lázár Nation

