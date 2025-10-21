Horrorisztikus ajánlat: Wednesday Addams a Lidl sztárvendége

Az, hogy Jenna Ortega, vagyis Wednesday Addams mosolyog, egy kicsit túlzás, ám mindenesetre ő köszön ránk a Lidl halloween-i kollekciójában. Vészesen közeleg október 31-e, az áruházlánc polcain pedig feltűntek a szellemes nassolnivalók. Így többek között megérkezett a Halloween Gumicukor mix (479 forint), a Halloween Sütemény alappor és dekoráció (899 forint), és a Halloween Macaron is (1499 forint).

A Lidl halloween-i ajánlata október 22-én, szerdán kezdődik. Fotó: lidl.hu

A Lidl halloween-i főszereplője Wednesday Addams lett

Az akciós kínálatban főszerepet kapott a Halloween Burgonyasnack 549 forintért, a Halloween Tejcsokoládé golyó 1399 forintért, és a Halloween Habcsók is 999 forintért, ámbár e legutóbbi szellemes finomságot már Wednesday Addams szobatársa, Emma Elizabeth Myers, vagyis Enid Sinclair jegyzi. Ja, ha már itt tartunk, az egyik terméket a Thing, vagyis az Izé tudhatja magáénak, ami a mini kekszhez/cupcake-hez ajánlott sütemény allappor és dekoráció.

Rémesen jó finomságok

A rémesen jó finomságok listája ezzel még nem ért véget, hiszen a cheddar sajttal, füstölt sertésrudacska-szeletekkel és paradicsommal ízesített Halloween Picco Pizzi 1299 forintért, a Halloween Joghurt 279 forintért, a Halloween Hummusz 599 forintért, a Halloween Műanyag tökfej cukorkákkal megtöltve 1799 forintért, az átlátszó koponya pedig – szintén édességgel megtöltve – 2499 forintért kapható.

Mikor indul a Lidl akciós ajánlata?

A Lidl akciós ajánlata október 22-én, szerdán kezdődik, és az az érzésünk, hogy egészen a hónap végéig tart.

