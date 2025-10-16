október 16., csütörtök

Mozgóbolt

46 perce

Bárhol felbukkanhat a kék autó Békésben: a Lidl mozgó üzlete járja a vidéket

Ha a napokban egy kék színű kisteherautóval találkozunk, ne lepődjünk meg. Egy mozgó üzlet járja a vidéki kistelepüléseket, ez a Lidl kisbusza.

Beol.hu

– Formabontó megoldás segíti az élelmiszer-ellátást a vidéki kistelepüléseken. A Lidl október közepétől egy mozgó üzletté alakított kisbusszal járja körbe az országot, amelyet csütörtökön mutattak be a vállalat ecseri logisztikai központjában. A Lidl 4 keréken olyan településekre látogat el, ahol korlátozott az élelmiszerellátás. Az áruházlánc innovatív kezdeményezésének célja, hogy segítse a kisebb településeken élőket, hogy ők is könnyen hozzájuthassanak a minőségi, kedvező árú termékekhez, valamint hozzájáruljon a vidék fejlődéséhez, megtartó erejéhez – olvasható a Lidl sajtóközleményében.

A Lidl mozgó üzlete Békés vármegyébe is ellátogat. Fotó: lidl.hu

A Lidl mozgó üzletében 80-féle termék kapható majd

Mint írják, a Lidl 4 keréken olyan vidéki kistelepülésekre látogat el, ahol sokszor gondot jelent a mindennapi bevásárlás, főleg, ha nincs saját gépjármű. Az üzletté átalakított buszban több mint 80-féle termékből lehet majd vásárolni: a kínálatban friss zöldségek, gyümölcsök, tej- és tejtermékek, különféle szárazáruk, konzervek, illetve fagyasztott árucikkek is megtalálhatók. A termékkínálat összeállításánál az volt a cél, hogy az alapvető élelmiszerek minél szélesebb választéka elérhető legyen. Az árak a mozgó kisbuszban ugyanazok lesznek, mint egy hagyományos Lidl áruházban.

A Lidl kisbusza 48 kistelepülésen tűnik majd fel, ahol összesen 27 ezer ember él. Mint írják, a legkisebb település a 100 fős lélekszámú Vekerd lesz, a legnagyobb településen pedig, Alsószentmártonon 1200 fő lakik. A Lidl mozgó üzlete mindig a kiválasztott település központjában áll meg, és néhány órán keresztül várja a vásárlókat. A kistelepülések listáját itt találhatjuk, Békés vármegye csak október 22-e után kerül majd sorra.

Legutóbb egy olyan Parkside termék bukkant fel a Lidl akciós kínálatában, ami minket is meglepett. Ez a termék nem más, mint a betonkeverő.

 

