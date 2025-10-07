46 perce
A Lidl bevásárlókocsijai miatt áll a bál országszerte – sokan most szembesültek vele
A szokásos akciók mellett most a Lidl Magyarország egy előre be nem jelentett újdonsággal is előrukkolt. Sokan a Lidl bevásárlókocsijának tolása közben szembesültek vele, de nem mindenki örült a változásnak.
A Lidl híres arról, hogy újdonságokkal lepi meg vásárlóit. Szeptember elején TikTok trendekkel taroltak, október közepétől pedig a Netflix sztárjával lehet majd találkozni a békési üzleteikben is. A legújabb dobása viszont sok vevőt megdöbbentett. Szeptember végén különböző internetes fórumukon felröppent a hír, hogy a Lidl bevásárlókocsijai megváltoztak, egészen pontosan a kocsik új kerekeket kaptak. A Lidl Magyarország most elárulta, miért érezhetnek változást a vásárlók, és mi áll az egész hátterében.
Miket tapasztaltak a vásárlók a Lidl bevásárlókocsijaival kapcsolatban?
- a bevásárlókocsik kerekei változtak meg, nem a kocsik,
- nem az összes üzletben cserélnek, vagy ha mégis, akkor a csere még nem fejeződött be,
- a lopásgátló kerekekkel felszerelt bevásárlókocsik mozgatása valamivel nehezebb lesz, több erő szükséges a toláshoz,
- az új kerekek miatt a bevásárlókocsik előzetes jel nélkül is leblokkolhatnak, megmerevedhetnek.
Mivel indokolta a Lidl Magyarország a változást?
Sajtóinformációk szerint az üzlethálózat több áruházában, az ország több pontján is lehet találkozni olyan speciális bevásárlókocsikkal, melyek kerekei egy bizonyos távolságon túl automatikusan megállnak.
A Lidl Magyarország szerint a lépés több szempontból is indokolt volt:
- segít elkerülni a bevásárlókocsik eltulajdonítását,
- áruvédelmi célok miatt: a lopásgátló kerekekkel felszerelt bevásárlókocsikkal megelőzhető a fizetés nélküli távozás.
A Lidl közlése szerint az eddigi tapasztalataik pozitívak. Azonban az nem derült ki, hogy vásárlói vagy vállalati oldalról. A jelenlegi információk szerint a cég vizsgálja, hogy mely üzleteiben vezesse még be a megoldást.
