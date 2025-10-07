A Lidl bevásárlókocsijai miatt áll a bál országszerte – sokan most szembesültek vele

A Lidl híres arról, hogy újdonságokkal lepi meg vásárlóit. Szeptember elején TikTok trendekkel taroltak, október közepétől pedig a Netflix sztárjával lehet majd találkozni a békési üzleteikben is. A legújabb dobása viszont sok vevőt megdöbbentett. Szeptember végén különböző internetes fórumukon felröppent a hír, hogy a Lidl bevásárlókocsijai megváltoztak, egészen pontosan a kocsik új kerekeket kaptak. A Lidl Magyarország most elárulta, miért érezhetnek változást a vásárlók, és mi áll az egész hátterében.

A Lidl bevásárlókocsijai figyelmeztetés nélkül leblokkolhatnak Forrás: beol.hu

Miket tapasztaltak a vásárlók a Lidl bevásárlókocsijaival kapcsolatban?

a bevásárlókocsik kerekei változtak meg, nem a kocsik,

nem az összes üzletben cserélnek, vagy ha mégis, akkor a csere még nem fejeződött be,

a lopásgátló kerekekkel felszerelt bevásárlókocsik mozgatása valamivel nehezebb lesz, több erő szükséges a toláshoz,

az új kerekek miatt a bevásárlókocsik előzetes jel nélkül is leblokkolhatnak, megmerevedhetnek.

Mivel indokolta a Lidl Magyarország a változást?

Sajtóinformációk szerint az üzlethálózat több áruházában, az ország több pontján is lehet találkozni olyan speciális bevásárlókocsikkal, melyek kerekei egy bizonyos távolságon túl automatikusan megállnak.

A Lidl Magyarország szerint a lépés több szempontból is indokolt volt:

segít elkerülni a bevásárlókocsik eltulajdonítását,

áruvédelmi célok miatt: a lopásgátló kerekekkel felszerelt bevásárlókocsikkal megelőzhető a fizetés nélküli távozás.

A Lidl közlése szerint az eddigi tapasztalataik pozitívak. Azonban az nem derült ki, hogy vásárlói vagy vállalati oldalról. A jelenlegi információk szerint a cég vizsgálja, hogy mely üzleteiben vezesse még be a megoldást.

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Teszteltük a Lidl újdonságait

Szeptember elején vettük a bátorságot, és belevetettük magunkat a TikTok trendekbe a Lidl segítségével. Két kollégánk, Vágréti Róbert tördelőszerkesztő és a jellemzően kolbászokra szakosodott Nyemcsok László újságíró vállalta a nemes feladatot, és élesben is megkósolta a Lidl édességei közül azt az ötöt, amit kiválasztottunk. Bizonyos dolgokban nagy volt az egyetértés, de néhány cukorka savanyú szájízt hagyott a végén.