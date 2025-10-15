Ilyen Parkside terméket sem láttunk még: a Lidl akciója mindent visz

A Parkside márkát a német Lidl áruházlánc hozta létre, és 1995 óta szerepel a piacon. Bár a Parkside egy márka, nem önálló vállalat, sőt, még saját weboldallal sem rendelkezik. A kezdeti időszakban a Parkside márkájú eszközök többsége csupán a kézi szerszámokra koncentrált, mint például a csavarhúzókra, a kalapácsokra és a fűrészlapokra. Azonban az igények növekedésével a Parkside is bővített, és a márka fokozatosan elkezdett elektromos szerszámokat, például fúrógépeket, fűrészeket és csiszolókat is kínálni. A Parkside szerszámok és barkácsgépek a Lidl kínálatának szerves részét képezik, és az évek során egyre szélesebb termékkört felöleltek. Most azonban egy olyan Parkside termékre bukkantunk a Lidl akciós kínálatában, amire tényleg nem számítottunk.

A Lidl akciós kínálatában egy olyan Parkside termékre bukkantunk, amire tényleg nem számítottunk. Illuszráció: Shutterstock

A Lidl akciós kínálatában nem várt Parkside termékre bukkantunk

A Parkside termékek között nem is olyan régen felbukkant a kerti eszközök teljes kínálata, így kaphatunk Parkside sövényvágót, locsolótömlót, de napelemes kerti zuhanyt is, 35 literes tartállyal. A Parkside ruhafronton is odacsapott: kapható férfi pamutpóló, munkásdzseki, nadrág, öv, és megjelenik a kínálatban a Parkside satu, a Parkside univerzális kötél és a Parkside kábelkötöző készlet is.

A Lidl akciós kínálatában most nem más Parkside termék bukkant fel, mint a betonkeverő.

Parkside betonkeverő, akciós áron. Fotó: lidl.hu

A dolog szépséghibája, hogy nem úgy van az, hogy besétálunk a legközelebbi Lidl áruházba, a hónunk alá vágjuk a betonkeverőt és irány haza, hanem bizony előrendeléssel kell élnünk. A Parkside betonkeverőt kizárólag Click&Pick előrendeléssel vásárolhatjuk meg, ám szerencsére szuper áron, 99 999 forintért.

Az akció október 16-án, csütörtökön kezdődik, így aki egy kicsit betonozni szeretne a hétvégén, annak érdemes hamar lépnie.