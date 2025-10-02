október 2., csütörtök

Petra névnap

+16
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Péksütemények

1 órája

Ez finom lesz: a gyomrunkat célozza a Lidl új akciója

Címkék#Lidl#szuper#finom falat#péksütemény#akció

Ínycsiklandó illatokkal és finom falatokkal vár a német áruházlánc. A Lidl most a péksüteményeket helyezte fókuszba, a reggelinek valót most szuper áron kínálja.

Beol.hu

Finom falatok, szuper árak. A ropogós péksüteményeket választani most igazán megéri a Lidl új akciójában. Akciós kínálatukban rögtön szemet szúr egy igazi finomság: a Szilvás purpur batyut most szuper áron, 159 forintért kínálják. A Sonkás-goudás buci 199-, a Betyár pogácsa 119-, a mézeskalácsos tekercs 159-, a Pizzás perec pedig 499 forintért kapható.

Finom falatokat kínál a Lidl új akciója.
A Lidl új akciójában a péksütemények is fókuszba kerültek. Fotó: lidl.hu

Finom falatokat kínál a Lidl új akciója

Persze a péksütemények mellett más is kapható: a Pikok szeletelt bacon például 649-, a Pilos Gouda sajt pedig 999 forintos áron kapható. Utóbbi kilogrammonkénti ára tényleg szuper, mindössze 2498 forint. A Freshona csemegeuborka 529 forintért, a Freeway gyömbérízű szénsavas üdítőital pedig 259 forintért kapható. A Pikok Pure termékekre egyébként a pénteki nap az igazán ideális, hiszen ezen a napon plusz 15% kedvezményt adnak például a pulykamell sonkára (499 forint), a csirkemellszeletekre (549 forint), a szeletelt combsonkára (599 forint), és a főtt, füstölt császárszalonnára is (549 forint).

Nem mellesleg a Lidl a mellrák elleni küzdelmet is támogatja. Minden egyes megvásárolt Pink mix termék után az Eisberg 10 forintot adományoz a Mellrákinfó Egyesületnek. Az akció keretében most az Eisberg Pink mix saláta például 299 forintos áron kapható.

A Lidl akciója október 2-án, csütörtökön kezdődött és egészen 5-ig tart.

A Lidl akciós kínálata legutóbb biofronton ütött igazán nagyot.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu