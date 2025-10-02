Ez finom lesz: a gyomrunkat célozza a Lidl új akciója

Finom falatok, szuper árak. A ropogós péksüteményeket választani most igazán megéri a Lidl új akciójában. Akciós kínálatukban rögtön szemet szúr egy igazi finomság: a Szilvás purpur batyut most szuper áron, 159 forintért kínálják. A Sonkás-goudás buci 199-, a Betyár pogácsa 119-, a mézeskalácsos tekercs 159-, a Pizzás perec pedig 499 forintért kapható.

A Lidl új akciójában a péksütemények is fókuszba kerültek. Fotó: lidl.hu

Finom falatokat kínál a Lidl új akciója

Persze a péksütemények mellett más is kapható: a Pikok szeletelt bacon például 649-, a Pilos Gouda sajt pedig 999 forintos áron kapható. Utóbbi kilogrammonkénti ára tényleg szuper, mindössze 2498 forint. A Freshona csemegeuborka 529 forintért, a Freeway gyömbérízű szénsavas üdítőital pedig 259 forintért kapható. A Pikok Pure termékekre egyébként a pénteki nap az igazán ideális, hiszen ezen a napon plusz 15% kedvezményt adnak például a pulykamell sonkára (499 forint), a csirkemellszeletekre (549 forint), a szeletelt combsonkára (599 forint), és a főtt, füstölt császárszalonnára is (549 forint).

Nem mellesleg a Lidl a mellrák elleni küzdelmet is támogatja. Minden egyes megvásárolt Pink mix termék után az Eisberg 10 forintot adományoz a Mellrákinfó Egyesületnek. Az akció keretében most az Eisberg Pink mix saláta például 299 forintos áron kapható.

A Lidl akciója október 2-án, csütörtökön kezdődött és egészen 5-ig tart.

