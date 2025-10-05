23 órája
Megjelent a toplista: Békéscsabán is találhatunk a legkelendőbb autókból
Békéscsabán több olyan modellt is kínálnak eladásra, mely a legkelendőbbek közé került. Napvilágot látott a legnépszerűbb használt autók TOP5-ös listája, mely több meglepetést is tartogat.
Az egyik legnagyobb használtautó-kereső oldal, a hasznaltauto.hu legfrissebb elemzése azt vizsgálta, mely modellek cserélnek gazdát a leggyorsabban a magyar használtautó-piacon. A forgási sebességet – vagyis a „turnover” értéket – úgy számolták, hogy átlagosan hány nap telik el a hirdetés felkerülésétől a levételéig. Az adatok alapján az Ignis, a Wagon R+, az SX4 és a Swift egyaránt a legkeresettebb autók közé tartoznak. A portál a leggyorsabban eladható autók toplistáját, valamint az életkor és hajtáslánc szerinti turnover-adatokat vizsgálta 2025 januártól augusztusig. Mutatjuk a legnépszerűbb használt autók TOP5-ös listáját.
A TOP5-ös listából Békéscsabán is nagy a kínálat
– Az adatok alapján egyértelmű, hogy a magyar használtautó-piacon egyes modellek szó szerint napok alatt gazdára találnak. A leggyorsabban eladható típusok listáját a Suzuki vezeti: az Ignis mindössze 14,9 napos átlagos eladási idővel áll az első helyen, szorosan mögötte a Wagon R+ - 15,5 nap, és az SX - 16,6 nap. A negyedik helyen a Suzuki Swift található 18 napos átlagos turnover-idővel, míg az ötödik leggyorsabban eladható modell a Peugeot 307, 18,1 napos értékkel – olvasható a portál elemzésében.
Mint írják, érdekes adat az is, hogy a Peugeot 307 bizonyult az egyik leggyorsabban eladható modellnek. – A Peugeot régebbi típusait sokan minőségi előrelépésként tekintik a Suzukikhoz képest, ráadásul széles motor- és karosszériaválasztékuk is vonzóvá teszi őket a használtpiacon – emelte ki Koralewsky Márk, a hasznaltauto.hu üzletágvezetője.
A legöregebb autók kelnek el leghamarabb
Meglepő módon a legöregebb autók kelnek el a leggyorsabban a magyar piacon. A 15 évnél idősebb járművek átlagosan 21,9 nap alatt cserélnek gazdát, míg a 10-14 éves autók már 25,9 napos értéket mutatnak. Az 5-9 év közötti autók 27,5 napos átlaga is viszonylag jó, de a 0-4 éves, tehát újszerű autók már csak 42,5 nap alatt kelnek el, vagyis kétszer lassabban, mint az idősebb társaik.
Mint írják, ez részben az árkülönbségekkel magyarázható: az idősebb autók alacsonyabb ára és olcsóbb fenntartása sok esetben gyorsabb döntésre ösztönzi a vevőket.
A legnépszerűbb használt autók a benzines autók lettek
Ha a hajtáslánc szerint nézzük az adatokat, az derül ki, hogy a hagyományos benzin- és dízelüzemű autók kelnek el a leggyorsabban a magyar piacon: a benzines járművek átlagosan 25,9 nap, míg a dízelek 26,4 nap alatt cserélnek gazdát. Ehhez képest az elektromos autóknál az átlagos eladási idő 33,3 nap, a hibridek esetében pedig még ennél is hosszabb, 35,4 nap.
Ez azt jelenti, hogy bár a villanyautók és hibrid modellek iránti érdeklődés fokozatosan nő, a piacon továbbra is a klasszikus hajtásláncok dominálnak, ha gyors értékesítésről van szó. Ennek oka lehet a hagyományos autók ismertsége, javíthatósága és alacsonyabb ára, illetve az alternatív hajtású modellekkel kapcsolatos fenntartási vagy töltési kérdések is.
Az adatokból egyértelműen kirajzolódik, hogy az ismert, könnyen fenntartható modellek kelnek el a leggyorsabban a magyar használtautó-piacon.
- A Suzuki modelljei nemcsak az alsó árkategóriában népszerűek, de technikai egyszerűségük és országos szervizhálózatuk miatt is keresettek,
- a Peugeot 307 példája pedig arra világít rá, hogy még a régebbi típusok is versenyképesek lehetnek, ha praktikus kialakításuk, és elérhető áruk van.
A leggyorsabban eladható modellekből Békéscsabán is találtunk
Békéscsabán hatot is találtunk a leggyorsabban eladható modellből: egy 2003-as Ignist 797 ezer forintért, egy 2005-ös gyártásút 799 ezer forintért, két GLX-es kivitelt 925 ezer forintért, illetve 965 ezer forintért, valamint egy első tulajos 1.3-as GC AC modellt, és egy GS AC-t már 1 millió forint feletti áron.
A Wagon R+-ból a békéscsabai kínálat négy autót takar 297 ezer és 679 ezer forint közötti áron, az SX4-esből is nagy a kínálat, ennél a modellnél 1,2 millió forint és 2,7 millió forint között váltakoznak az árak, az Suzuki Swiftre pedig 29 helyi hirdetést is kidobott a rendszer: a legolcsóbb 120 ezer forintba-, a legdrágább pedig 6 millió 920 ezer forintba kerül.
Az ötödik leggyorsabban eladható modellből, a Peugeot 307-esből hármat találtunk: egy 2007-es, 1.6-os Supreme eladó Újkígyóson 479 999 forintért, egy 2008-ban gyártott, hét személyes 1.6-os Symbole-t Gyulán kínálnak 570 ezer forintért, egy SW 1.6 Premium-ot pedig 600 ezer forintra tartja jelenlegi tulajdonosa Szarvason.
Ha a statisztikáknak hinni lehet, a cikk megjelenését követő 3 hét után már egyik autó sem lesz elérhető a használtautó-piacon. Persze, ehhez az is kell, hogy a jelenlegi tulajdonos ne akarjon nagyon meggazdagodni az adásvételen.
A Viharsarokban fellelhető járműkínálatban igazi ritkaságokra is rábukkantunk. A használtautók között megtaláltuk a legöregebbet, a legtöbbet futottat, és a legolcsóbbat is.
