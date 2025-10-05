Megjelent a toplista: Békéscsabán is találhatunk a legkelendőbb autókból

Az egyik legnagyobb használtautó-kereső oldal, a hasznaltauto.hu legfrissebb elemzése azt vizsgálta, mely modellek cserélnek gazdát a leggyorsabban a magyar használtautó-piacon. A forgási sebességet – vagyis a „turnover” értéket – úgy számolták, hogy átlagosan hány nap telik el a hirdetés felkerülésétől a levételéig. Az adatok alapján az Ignis, a Wagon R+, az SX4 és a Swift egyaránt a legkeresettebb autók közé tartoznak. A portál a leggyorsabban eladható autók toplistáját, valamint az életkor és hajtáslánc szerinti turnover-adatokat vizsgálta 2025 januártól augusztusig. Mutatjuk a legnépszerűbb használt autók TOP5-ös listáját.

Legnépszerűbb használt autók: ezek a modellek lettek a leggyorsabban eladható autók. Fotó: hasznaltauto.hu

A TOP5-ös listából Békéscsabán is nagy a kínálat

– Az adatok alapján egyértelmű, hogy a magyar használtautó-piacon egyes modellek szó szerint napok alatt gazdára találnak. A leggyorsabban eladható típusok listáját a Suzuki vezeti: az Ignis mindössze 14,9 napos átlagos eladási idővel áll az első helyen, szorosan mögötte a Wagon R+ - 15,5 nap, és az SX - 16,6 nap. A negyedik helyen a Suzuki Swift található 18 napos átlagos turnover-idővel, míg az ötödik leggyorsabban eladható modell a Peugeot 307, 18,1 napos értékkel – olvasható a portál elemzésében.

Mint írják, érdekes adat az is, hogy a Peugeot 307 bizonyult az egyik leggyorsabban eladható modellnek. – A Peugeot régebbi típusait sokan minőségi előrelépésként tekintik a Suzukikhoz képest, ráadásul széles motor- és karosszériaválasztékuk is vonzóvá teszi őket a használtpiacon – emelte ki Koralewsky Márk, a hasznaltauto.hu üzletágvezetője.

A legöregebb autók kelnek el leghamarabb

Meglepő módon a legöregebb autók kelnek el a leggyorsabban a magyar piacon. A 15 évnél idősebb járművek átlagosan 21,9 nap alatt cserélnek gazdát, míg a 10-14 éves autók már 25,9 napos értéket mutatnak. Az 5-9 év közötti autók 27,5 napos átlaga is viszonylag jó, de a 0-4 éves, tehát újszerű autók már csak 42,5 nap alatt kelnek el, vagyis kétszer lassabban, mint az idősebb társaik.

A legkapósabbak a benzines autók lettek. Fotó: Gettyimages

Mint írják, ez részben az árkülönbségekkel magyarázható: az idősebb autók alacsonyabb ára és olcsóbb fenntartása sok esetben gyorsabb döntésre ösztönzi a vevőket.