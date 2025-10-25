Nem fogja elhinni, mennyit kereshet ezekkel az állásokkal

Az Európai Unió olyan kötelezettségeket írt elő, amelyek fejtörést okozhatnak a vállalkozásoknak, többé ugyanis nem lehet majd titkolózni a fizetésekről. Az EU legkésőbb 2026 nyarától előírja, hogy a munkavállalók még az első állásinterjú előtt értesülhessenek a lehetséges fizetésről, a munkaszerződésükben pedig nem kötelezhetik őket arra, hogy titkolják a jövedelmüket. Szakértők szerint az irányelv bevezetése újfajta transzparenciát hoz, amely jelentősen érinti a magyar munkaerőpiacot, különösen a cégek felkészültségét és a belső feszültségek kezelésének módját – számolt be korábban róla a Világgazdaság. Egyes munkáltatók viszont már manapság is közlik a várható juttatás összegét az álláshirdetéseikben, így könnyű utánajárni, melyek a legjobban fizető állások.

Egyre több cég álláshirdetésében szerepel a várható bér összege, így utánajártunk, melyek most a legjobban fizető állások Békés vármegyében. fotó: Shutterstock/ Illusztráció

Nehéz egyelőre valósan feltérképezni, melyek a legjobban fizető állások

Nyilvánvalóan egyelőre viszonylag kevés cég közli, hogy pontosan mennyi fizetést kínál, ha mi nyerjük el az általa kiírt állást, azonban az utóbbi időben mintha egyre többen próbálkoznának ezzel az eszközzel is bevonzani a megfelelő munkaerőt. Számukra így már kevésbé lesz fájdalmas a jövő évi szabályozás, amikor is mindenkinek ki kell terítenie a lapjait. Szerencsére Békés vármegyeszerte is akad jó néhány cég, akik már nem titkolják, sikeres pályázat esetén mennyit kereshetünk a meghirdetett pozícióban. Szétnéztünk a profession.hu állásportálon, hogy azok közül az álláshirdetések közül, melyeknél van konkrét kereseti összeg megjelölve, hol fizetnek a legjobban Békésben.

Már a félmillió nettó is jól fizető állásnak számít Békésben

Nem tűnik olyan magas fizetésnek, de úgy látszik, már 4-500 ezer forintos nettó keresettel is be lehet kerülni a legjobbak közé Békésben. Ennyiért keres jelenleg a Wellness Hotel Gyula szakácsot a szállodájába, a feladat pedig a napi svédasztalos ételkínálat előkészítése és elkészítése. Hasonló nettó bért kínál egy szegedi cég, a Primer Energia Kft., amely víz-gáz fűtésszerelő pozícióra venne fel embert Békés, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyei munkavégzéssel. A pályázó feladata csarnokok, középületek, irodaházak, ipari létesítmények, társasházak, családi házak teljes körű épületgépészeti kivitelezése.