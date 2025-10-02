Utolsó robbanás, még most éri meg eltenni télire

– Ilyen a jó lecsó is, mármint az összetevői által – hangsúlyozta a békéscsabai piacon Gyuricza Ágnes eladó. – Azt már Prohászka Béla mesterszakács tette hozzá, hogy a természetes adalékok, ízanyagok mehetnek bele bőségesen. Sőt, ezeket kötelező is használni a füstölt szalonnától, a tojástól a rizsig, a kolbászig.

A lecsó alapanyagai megtalálhatók a békéscsabai piacon is. Fotó: Dinya Magdolna

A túlzott sózást kerülni kell!

– Én a tarhonyát külön készítem, aztán dúsítom vele a lecsót – mondta a Venesz-díjas mesterszakács. – A füstölt szalonnánál ugyanakkor vigyázni kell, mert megvan a maga sója, tehát a túlzott sózást kerülni kell.

Még jó áron beszerezhető a lecsópaprika és a paradicsom

Akik a kertjükben termelték meg a hagymát, paprikát, paradicsomot, már többnyire télire is eltettek a magyar gasztronómia egyik legnépszerűbb ételéből. Akinek nincs kertje, de szereti a lecsót, annak eljött az utolsó pillanatok egyike, amikor még jó áron beszerezhető a lecsópaprika és a paradicsom is. Mindez táblázatunkból is kiderül.

A lecsó színes borssal is megbolondítható

Az olimpiai aranyérmes mesterszakács kitért arra is, hogy színes borssal is megbolondítja a lecsót, és a füstölt szalonna néha már csöpögő darabjait teszi bele, ami szintén felturbózza az ételt. Prohászka Béla híve annak, hogy egy kis erős paprika, szeletelve kerüljön az ételbe, mert Békésben ennek hagyománya van. Ne nagyon csípjen, de adja meg a „bukéját” a lecsónak.

A Mester elmondta, a jó lecsó elkészítéséhez nem kell más, csupán két fej hagyma, olaj vagy zsír, só, 80 dekagramm paprika, 40 dekagramm paradicsom, egy evőkanál pirospaprika, valamint 5 dekagramm füstölt szalonna.

A hagymát meghámozzuk, és apróra felkockázzuk

Az elkészítése is egyszerű. Elsőként a paradicsomot leforrázzuk, meghámozzuk, majd gerezdekre vágjuk. A paprikát megmossuk, kicsumázzuk, ereit és magjait eltávolítjuk, ezt követően pedig ujjnyi vastag karikákra szeljük. A hagymát meghámozzuk, és apróra felkockázzuk, míg a szalonnát szintén apró kockákra vágjuk. Az olajra mehet a szalonna, amit lassú tűzön a zsírjából kisütünk. Megfonnyasztjuk benne a hagymát, majd lehúzzuk a tűzről, megszórjuk pirospaprikával, rádobjuk a paradicsomot, végül ízlés szerint megsózzuk.