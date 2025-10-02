2 órája
Utolsó roham a piacon: így lesz ízletes lecsód télen
Nincs annál jobb, mint amikor az ember azt eszi, amit megtermel, azokat a gyümölcsöket és zöldségeket fogyasztja, amiket a nap érlelt. Tudja, mitől egészséges az étel, és ezáltal kerüli a mesterséges ízfokozókat és az adalékanyagokat. És így érdemes eltenni a lecsót is télire.
– Ilyen a jó lecsó is, mármint az összetevői által – hangsúlyozta a békéscsabai piacon Gyuricza Ágnes eladó. – Azt már Prohászka Béla mesterszakács tette hozzá, hogy a természetes adalékok, ízanyagok mehetnek bele bőségesen. Sőt, ezeket kötelező is használni a füstölt szalonnától, a tojástól a rizsig, a kolbászig.
A túlzott sózást kerülni kell!
– Én a tarhonyát külön készítem, aztán dúsítom vele a lecsót – mondta a Venesz-díjas mesterszakács. – A füstölt szalonnánál ugyanakkor vigyázni kell, mert megvan a maga sója, tehát a túlzott sózást kerülni kell.
Még jó áron beszerezhető a lecsópaprika és a paradicsom
Akik a kertjükben termelték meg a hagymát, paprikát, paradicsomot, már többnyire télire is eltettek a magyar gasztronómia egyik legnépszerűbb ételéből. Akinek nincs kertje, de szereti a lecsót, annak eljött az utolsó pillanatok egyike, amikor még jó áron beszerezhető a lecsópaprika és a paradicsom is. Mindez táblázatunkból is kiderül.
A lecsó színes borssal is megbolondítható
Az olimpiai aranyérmes mesterszakács kitért arra is, hogy színes borssal is megbolondítja a lecsót, és a füstölt szalonna néha már csöpögő darabjait teszi bele, ami szintén felturbózza az ételt. Prohászka Béla híve annak, hogy egy kis erős paprika, szeletelve kerüljön az ételbe, mert Békésben ennek hagyománya van. Ne nagyon csípjen, de adja meg a „bukéját” a lecsónak.
A Mester elmondta, a jó lecsó elkészítéséhez nem kell más, csupán két fej hagyma, olaj vagy zsír, só, 80 dekagramm paprika, 40 dekagramm paradicsom, egy evőkanál pirospaprika, valamint 5 dekagramm füstölt szalonna.
A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!
A hagymát meghámozzuk, és apróra felkockázzuk
Az elkészítése is egyszerű. Elsőként a paradicsomot leforrázzuk, meghámozzuk, majd gerezdekre vágjuk. A paprikát megmossuk, kicsumázzuk, ereit és magjait eltávolítjuk, ezt követően pedig ujjnyi vastag karikákra szeljük. A hagymát meghámozzuk, és apróra felkockázzuk, míg a szalonnát szintén apró kockákra vágjuk. Az olajra mehet a szalonna, amit lassú tűzön a zsírjából kisütünk. Megfonnyasztjuk benne a hagymát, majd lehúzzuk a tűzről, megszórjuk pirospaprikával, rádobjuk a paradicsomot, végül ízlés szerint megsózzuk.
Ezután visszatesszük a tűzre, és néhány percig fedő nélkül forraljuk. Utána beleforgatjuk a paprikát, és félig lefedve, mérsékelt tűzön puhára főzzük mintegy 15 percig. Végül jöhet a kóstolás és, ha még szükséges adhatunk hozzá sót. Friss kenyérrel tálalva a legfinomabb
Piaci árak:
- Tv-paprika: 850–900 Ft/kg
- Lecsópaprika: 500–700 Ft/kg
- Hegyes-erős paprika: 200–250 Ft/db
- Kaliforniai paprika: 1950–2000 Ft/kg
- Zöldhagyma: 350–400 Ft/csomó
- Póréhagyma: 600–700 Ft/db
- Fejes saláta: 300–350 Ft/db
- Paradicsom: 650–700 Ft/kg
- Lecsóparadicsom: 400–450 Ft/kg
- Koktélparadicsom: 1800–2500 Ft/kg
- Fejes káposzta: 550–600 Ft/kg
- Kelkáposzta: 600–700 Ft/kg
- Lila káposzta: 600–700 Ft/kg
- Zöldbab: 1600–1800 Ft/kg
- Burgonya: 250–350 Ft/kg
- Burgonya (sárga): 400–500 Ft/kg
- Édesburgonya: 1000–1300 Ft/kg
- Vöröshagyma: 450–700 Ft/kg
- Lila hagyma: 600–900 Ft/kg
- Fokhagyma: 4000–4500 Ft/kg
- Csemege kukorica: 200–250 Ft/db
- Sárgarépa: 450–550 Ft/kg
- Petrezselyemgyökér: 1200–1500 Ft/kg
- Karalábé: 300–350 Ft/db
- Karfiol: 650–700 Ft/kg
- Brokkoli: 1900–2000 Ft/kg
- Zeller: 450–500 Ft/db
- Cékla: 650–700 Ft/kg
- Cukkini: 400–500 Ft/kg
- Padlizsán: 900-990 Ft/kg
- Főzőtök: 500–600 Ft/kg
- Dísztök: 350–500 Ft/db
- Sütőtök: 400–500 Ft/kg
- Halloween tök: 400–500 Ft/kg
- Dióbél: 4500–5500 Ft/kg
- Mák: 2200–2500 Ft/kg
- Jégsaláta: 650–750 Ft/db
- Kígyóuborka: 900–990 Ft/kg
- Kovászolni való uborka: 650–700 Ft/kg
- Fűszerpaprika (őrölt): 6000–8500 Ft/kg
- Savanyú káposzta: 900–1000 Ft/kg
- Gomba (csiperke): 1800–2000 Ft/kg
- Alma: 680–850 Ft/kg
- Körte: 750–1400 Ft/kg
- Sárgadinnye: 700–750 Ft/kg
- Szőlő (magyar): 650–1400 Ft/kg
- Szőlő (olasz): 900-1300 Ft/kg
- Őszibarack (import): 1500–1600 Ft/kg
- Szilva: 700–850 Ft/kg
- Banán: 700–950 Ft/kg
- Citrom: 1700–1750 Ft/kg
- Mandarin: 1800–2500 Ft/kg
- Narancs: 1400–1500 Ft/kg
- Királydatolya: 6500–7000 Ft/kg
- Földimogyoró: 3500–3600 Ft/kg
- Lime: 2700–3500 Ft/kg
- Gyömbér: 3000–3500 Ft/kg
- Kivi: 1400–2000 Ft/kg
- Gránátalma: 500–800 Ft/db
Forrás: Hírlap-gyűjtés
Füves könyv, Medveles, különleges előadások – színházi csemegék érkeznek a Gyulai Várszínházba
Bemelegítő disznótorral hangoltak a Csabai Kolbászfesztiválra - galériával, videóval