Sokan elrontják a lakáseladásnál, ezért fizetnek plusz 15 százalék adót

– A lakáseladásnál két fontos adóügyi szabályt érdemes szem előtt tartani. A NAV a fizetendő illetéket az ingatlan forgalmi értéke alapján állapítja meg, és ha valaki a nagy értékű bútorokat a lakástól elkülönítve adja el, akkor számolhat azzal, hogy az ingóságok után 15 százalék szja-t is fizetnie kell – olvasható a Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleményében. A lakáseladási szabályok több fontos elemet is tartalmaznak.

A lakáseladási szabályok több fontos elemet is tartalmaznak. Fotó: GettyImages

A lakáseladási szabályokat érdemes szem előtt tartani

Mint írják, az illetéket az adóhatóság az ingatlan – összehasonlító értékadatok alapján kiszámolt – forgalmi értéke alapján állapítja meg, ami nem biztos, hogy ugyanaz lesz, mint ami a szerződésben szerepel. A NAV emellett összehasonlító helyszíni szemlét is tarthat, de bevonhat külső szakértőt is, és felhasználhatja az ingatlan energiatanúsítványában rögzített adatokat.

Nem mindegy, hogy bútorozott-e vagy sem

Az adózási szabályokra a lakás és a nagy értékű bútorok külön-külön történő eladása esetén is érdemes jól odafigyelni. Például amikor valaki egy bútorozott lakást ad el, és a szerződésben külön rögzítésre kerül a bútorok, illetve más ingóságok értéke, vagy esetleg külön szerződés rögzíti az ingatlan-, és külön a bútorok értékét, akkor a bútorok eladása – mint ingó értékesítés – adóköteles lehet. A NAV felhívja a figyelmet arra, hogy az ingóságok értékesítéséből származó jövedelem után 15 százalék személyi jövedelemadót kell befizetni a következő évi szja-bevalláskor.

Ahogy az a közleményben olvasható, egy kedvező szabály szerint ezt az adót csak akkor kell megfizetni, ha az eladás évében az ingóságokból származó összes bevétel meghaladja a 600 ezer forintot. Ha átlépjük ezt az értékhatárt, akkor ebből az összegből le kell vonni az igazolható költségeket. Ilyen lehet például az eladott ingóság eredeti vételára, vagy az eladással kapcsolatos kiadások. Az így megkapott jövedelem után kell a 15 százalékos szja-t megfizetni, de azt is csak a 200 ezer forint fölötti jövedelemrész után.