Fehér krizantém a temetők királynője – Mindenszentek idején hódít - galériával

Négy fólia alatt termesztjük ezt a virágot, nem volt egyszerű az elmúlt néhány hónapunk. A krizantém az idén tapasztalt hőingást, a pokoli forróság meg a hirtelen lehűlés viszontagságait nem kedveli, de mi se, ezt elmondhatom minden virágkertész nevében – fogalmazott egy orosházi, 30 éve ennek a virágnak is elkötelezett kertésze. Nagyon sokat kellett párásítaniuk is.

Orosházi virágpiac napról napra élénkebb. A szerző felvétele

Krizantém: csak minőséget!

– És meghálálta a tápanyag-utánpótlást és a megfelelő növényvédelmet is. Nagyon sokat dolgoztunk, hogy a legjobb minőséget vihessük most a piacra. Persze így is akad a sok szál között "ferde nyakú", de az nem jut el a vevőinkhez – sorolta a kertész, aki mesélt a vevők kedvenceiről, a szokásokról is.

– Változó, kinek mi a kedvence. Sokan a nagy virágzatú fajtát keresik, sztár a fehér, de sláger a sárga is és egyre többen választanak színes krizantémokat, lilát, narancs és bordó színűeket. Mások a csokros krizantémhoz ragaszkodnak. A cserepes, háromszoros, négyszeres összeültetéseket is szeretik. De készítek nagy cserepű, pompom virágú, vegyes összeültetéseket is.