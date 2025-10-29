október 29., szerda

Virág az emlékezéshez

53 perce

Fehér krizantém a temetők királynője – Mindenszentek idején hódít - galériával

Megteltek a virágpiacok, vágott és cserepes növények kínálatából válogathatunk. Tetszik a fehér, a sárga, a nagy és az apró virágú krizantém. Mindenszentek környékén nagyon kelendő, bőséges a választék, azt pedig csak a virágkertész tudja, milyen nehézségek árán képesek nekünk ennyi szépséget kínálni.

Csete Ilona

Négy fólia alatt termesztjük ezt a virágot, nem volt egyszerű az elmúlt néhány hónapunk. A krizantém az idén tapasztalt hőingást, a pokoli forróság meg a hirtelen lehűlés viszontagságait nem kedveli, de mi se, ezt elmondhatom minden virágkertész nevében – fogalmazott egy orosházi, 30 éve ennek a virágnak is elkötelezett kertésze. Nagyon sokat kellett párásítaniuk is.

Krizantém: ha az extrém hőséget túlélte, most virít igazán
Orosházi virágpiac napról napra élénkebb. A szerző felvétele

Krizantém: csak minőséget!

– És meghálálta a tápanyag-utánpótlást és a megfelelő növényvédelmet is. Nagyon sokat dolgoztunk, hogy a legjobb minőséget vihessük most a piacra. Persze így is akad a sok szál között "ferde nyakú", de az nem jut el a vevőinkhez – sorolta a kertész, aki mesélt a vevők kedvenceiről, a szokásokról is.

– Változó, kinek mi a kedvence. Sokan a nagy virágzatú fajtát keresik, sztár a fehér, de sláger a sárga is és egyre többen választanak színes krizantémokat, lilát, narancs és bordó színűeket. Mások a csokros krizantémhoz ragaszkodnak. A cserepes, háromszoros, négyszeres összeültetéseket is szeretik. De készítek nagy cserepű, pompom virágú, vegyes összeültetéseket is.

A temetők királynői: Krizantémok Mindenszentekkor

Fotók: A szerző felvétle

Kíváncsiak voltunk, a virágkertész mennyiért kínálja a krizantémokat:

  • egy szál 600 forint
  • cserepes, apró virágú összeültetés 3 ezer forint.

 

A szálas krizantém itt 600-700-800 forint. A szerző felvétele

Hétvégi roham várható

A vásárlói szokásokról elárulta: már sokan nézelődnek, tájékozódnak, de a vásárlók kivárnak hétvégéig, az utolsó pillanatban vesznek élő virágot.

Jó tanácsként a kertész azt javasolta, így marad friss a Mindenszentek virága: az igen hosszú szár végét érdemes megtörni. S ameddig vízbe ér, le kell szedni a leveleket. Ha kicsi hipót öntünk a vázákba, attól tartósabb lesz a vágott virág.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) körképéből az derült ki, hogy a hazai krizantémtermesztés legnagyobb része október végén és Mindenszentek környékén kerül a piacra. Egy átlagos évben a nagyvirágú fajtákból mintegy 12 millió szál, a közepes-nagy virágúakból pedig 1,5–2 millió szál talál gazdára.

Kedvenc a fehér, de a színeseket is veszik, viszik

Korábban a fehér szín volt a legkedveltebb, de napjainkban egyre nő a kereslet a zöld és a kétszínű változatok iránt, például piros-fehér, napsárga-narancs vagy lila-rózsaszín kombinációkban.

 Színpompás összeültetéseket is kínálnak a piacon. A szerző felvétele

 

 

