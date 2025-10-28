1 órája
Ha sok a leveled, így gyűjtsd, vagy erre vedd az irányt
Egyre többen ragadnak lombseprűt, gereblyét. Itt az ősz, a zöld hulladék egyre több. Mit csináljunk vele?
Mutatjuk, ebben a városban miként oldható meg a sok zsáknyi, milliárdnyi falevél sorsa. Az orosházi Városüzemeltetés közösségi oldalán azt írták, a zöld hulladék átadására a következő lehetőségek állnak a lakosság rendelkezésére közszolgáltatás keretében, 2025. márciusától kétheti rendszerességgel:
- A közszolgáltató házhoz érkező hulladékgyűjtés keretében összegyűjti az ingatlanok elé kihelyezett zöld hulladékot.
- A gallyakat, ágakat összekötegelve, a falevelet, fűnyesedéket, lágy növényi részeket zsákba helyezve kell kihelyezni.
A komposztáló telep nyitva tartása
Orosházán működik komposztáló telep. 2025. október 28-tól megváltozik a nyitva tartása. Hétfőn zárva. Kedd 7.00-16.00, szerda 7.00-16.00, csütörtök 7.00-16.00 , péntek 7.00-16.00, szombat 8.00-12.00. Vasárnap zárva. Ez alól kivétel 2025. 11. 01., szombat, ünnepnap, amikor zárva tart az orosházi komposztáló telep.
