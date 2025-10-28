október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

10°
+12
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Zöldhulladék

1 órája

Ha sok a leveled, így gyűjtsd, vagy erre vedd az irányt

Címkék#zöldhulladék#Városüzemeltetés#lakosság#falevél

Egyre többen ragadnak lombseprűt, gereblyét. Itt az ősz, a zöld hulladék egyre több. Mit csináljunk vele?

Csete Ilona

Mutatjuk, ebben a városban miként oldható meg a sok zsáknyi, milliárdnyi falevél sorsa. Az orosházi Városüzemeltetés közösségi oldalán azt írták, a zöld hulladék átadására a következő lehetőségek állnak a lakosság rendelkezésére közszolgáltatás keretében,  2025. márciusától kétheti rendszerességgel:

A zöld hulladék átadására a következő lehetőségek közül választhat a lakkosság
A zöld hulladék átadására a következő lehetőségek állnak a lakosság rendelkezésére. Fotó: Illusztráció - Shutterstock
  • A közszolgáltató házhoz érkező hulladékgyűjtés keretében összegyűjti az ingatlanok elé kihelyezett zöld hulladékot. 
  • A gallyakat, ágakat összekötegelve, a falevelet, fűnyesedéket, lágy növényi részeket zsákba helyezve kell kihelyezni.

A komposztáló telep nyitva tartása

Orosházán működik komposztáló telep. 2025. október 28-tól megváltozik a nyitva tartása. Hétfőn zárva. Kedd 7.00-16.00,  szerda 7.00-16.00, csütörtök 7.00-16.00 , péntek 7.00-16.00, szombat 8.00-12.00. Vasárnap zárva. Ez alól kivétel 2025. 11. 01., szombat, ünnepnap, amikor zárva tart az orosházi komposztáló telep.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu