Ha sok a leveled, így gyűjtsd, vagy erre vedd az irányt

Mutatjuk, ebben a városban miként oldható meg a sok zsáknyi, milliárdnyi falevél sorsa. Az orosházi Városüzemeltetés közösségi oldalán azt írták, a zöld hulladék átadására a következő lehetőségek állnak a lakosság rendelkezésére közszolgáltatás keretében, 2025. márciusától kétheti rendszerességgel:

A zöld hulladék átadására a következő lehetőségek állnak a lakosság rendelkezésére. Fotó: Illusztráció - Shutterstock

A közszolgáltató házhoz érkező hulladékgyűjtés keretében összegyűjti az ingatlanok elé kihelyezett zöld hulladékot.

A gallyakat, ágakat összekötegelve, a falevelet, fűnyesedéket, lágy növényi részeket zsákba helyezve kell kihelyezni.

A komposztáló telep nyitva tartása

Orosházán működik komposztáló telep. 2025. október 28-tól megváltozik a nyitva tartása. Hétfőn zárva. Kedd 7.00-16.00, szerda 7.00-16.00, csütörtök 7.00-16.00 , péntek 7.00-16.00, szombat 8.00-12.00. Vasárnap zárva. Ez alól kivétel 2025. 11. 01., szombat, ünnepnap, amikor zárva tart az orosházi komposztáló telep.