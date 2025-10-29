Ez az alföldi város hajdan a kohászat fellegvára volt, most ismét felcsillant a remény

Orosháza képviselő-testületének keddi ülésén gazdasági témák, a helyi vállalatok is szóba kerültek. Az évekkel korábban bezárt Alföldi Kohászati és Gépipari Zrt. háza tájáról érkező, de meg nem erősített hírekre egy képviselő rákérdezett. Raffai János polgármester reagált erre.

Olvasztott acélt öntenek formába az Alföldi Kohászati és Gépipari (AKG) Zrt. orosházi telepén 2014-ben. MTI Fotó: Rosta Tibor

– Túl vagyunk több egyeztetésen. Összefogásból, egy befektetői csapat még az idén, reményeink szerint, tervezi a nyilvánosság tájékoztatását. Én annyit tudok, hogy a gyár telephelyén már zajlanak a munkák – mondta a városvezető.

A kohászat egykoron meghatározó iparág volt és lehet Orosházán

Arról már 2000-ben írtunk, hogy bajban volt (megrendelésállomány csökkenése, létszámleépítés, felszámolás, új befektető hiánya, pandémia) az AKG.

Végül a több mint 7 évtizedes, nagy múltú orosházi Alföldi Kohászati és Gépipari Zrt. gyárára lakat került. 2025-ben pedig újra azt hallani, hogy egy befektetői csoport az alföldi kohászatot szeretné ismét beindítani. Orosháza ipartörténetének újabb fejezete íródik vajon?

Ezt erősíti meg az a cikk, ami arról szól, hogy korszerű, a napenergiára jelentősen építő üzem jön létre, az orosházi öntödei hagyományok nyomán. Orosházán egy új beruházás keretében már 2026 végén készülhet acél. Az Infostart értesülései szerint az orosházi beruházás története 2023-ban kezdődött, amikor a Wolf-család, illetve az Innova-X Befektetési Alapkezelő Zrt. megvásárolta az Emika Zrt-t, amely világítástechnikai és járműipari beszállítóként működik. Az orosházi öntödében folytatná most a termelést az Emika Zrt. tulajdonosi köre által alapított Emicast Zrt. Egy ívkemence, illetve két új indukciós kemence fog rendelkezésre állni. Terv továbbá, hogy a gyárral összekapcsolt naperőműnek, illetve a csatolt energiatároló kapacitásnak köszönhetően megújuló forrásból származó energiával tudjanak termelni.

Orosházán az AKG Zrt.-nek a sok évtizedes öntödei hagyományait folytatnák. Fotó: MTI/Rosta Tibor

Felpöröghet a termelés 2027-re

Az első próbaöntéseket 2026 júniusában tervezi a cég, 2027-ben pedig felpöröghet a termelés, az első körben évente kétezer tonna acéltermék előállításával. Kontextus: 2024-ben 240 ezer tonna acélt gyártottak hazánkban, a 2006-2024 közti időszak 2007-es csúcsán 2227 ezer tonnát, a G7 adatai alapján – olvasható a cikkben.

Hírportálunk is úgy értesült, az AKG gyárterületén már zajlanak munkák, miközben rátaláltunk az EMIKA hivatalos oldalán Az Emicast Öntöde megalakulása és beindítása az Emika Zrt. égisze alatt című bejegyzésre.

A magyar tulajdonú öntöde mit tervez?

Abban azt írják, a magyar tulajdonú acélöntöde az Emika Zrt. szakmai és technológiai támogatásával lép a piacra, folytatva elődjének, az AKG Zrt.-nek a sok évtizedes hagyományát, amely során kiváló minőségű öntvényekkel szolgálta ki ipari partnereit a nemzetközi piacon.