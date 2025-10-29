17 perce
Ez az alföldi város hajdan a kohászat fellegvára volt, most ismét felcsillant a remény
A helyi nagyvállalatok sorsa mindig izgatja a lakosságot, hiszen ők a nagy adóbefizetői egy-egy településnek és ők a legnagyobb foglalkoztatók. Az orosházi testületi ülésen egy nagy múltú cég körüli hírek kapcsán kérdést intéztek a polgármesternek, aki elmondta, az AKG, azaz az Alföldi Kohászati és Gépipari Zrt., az öntöde háza táján változások várhatók.
Orosháza képviselő-testületének keddi ülésén gazdasági témák, a helyi vállalatok is szóba kerültek. Az évekkel korábban bezárt Alföldi Kohászati és Gépipari Zrt. háza tájáról érkező, de meg nem erősített hírekre egy képviselő rákérdezett. Raffai János polgármester reagált erre.
– Túl vagyunk több egyeztetésen. Összefogásból, egy befektetői csapat még az idén, reményeink szerint, tervezi a nyilvánosság tájékoztatását. Én annyit tudok, hogy a gyár telephelyén már zajlanak a munkák – mondta a városvezető.
A kohászat egykoron meghatározó iparág volt és lehet Orosházán
Arról már 2000-ben írtunk, hogy bajban volt (megrendelésállomány csökkenése, létszámleépítés, felszámolás, új befektető hiánya, pandémia) az AKG.
Végül a több mint 7 évtizedes, nagy múltú orosházi Alföldi Kohászati és Gépipari Zrt. gyárára lakat került. 2025-ben pedig újra azt hallani, hogy egy befektetői csoport az alföldi kohászatot szeretné ismét beindítani. Orosháza ipartörténetének újabb fejezete íródik vajon?
Ezt erősíti meg az a cikk, ami arról szól, hogy korszerű, a napenergiára jelentősen építő üzem jön létre, az orosházi öntödei hagyományok nyomán. Orosházán egy új beruházás keretében már 2026 végén készülhet acél. Az Infostart értesülései szerint az orosházi beruházás története 2023-ban kezdődött, amikor a Wolf-család, illetve az Innova-X Befektetési Alapkezelő Zrt. megvásárolta az Emika Zrt-t, amely világítástechnikai és járműipari beszállítóként működik. Az orosházi öntödében folytatná most a termelést az Emika Zrt. tulajdonosi köre által alapított Emicast Zrt. Egy ívkemence, illetve két új indukciós kemence fog rendelkezésre állni. Terv továbbá, hogy a gyárral összekapcsolt naperőműnek, illetve a csatolt energiatároló kapacitásnak köszönhetően megújuló forrásból származó energiával tudjanak termelni.
Felpöröghet a termelés 2027-re
Az első próbaöntéseket 2026 júniusában tervezi a cég, 2027-ben pedig felpöröghet a termelés, az első körben évente kétezer tonna acéltermék előállításával. Kontextus: 2024-ben 240 ezer tonna acélt gyártottak hazánkban, a 2006-2024 közti időszak 2007-es csúcsán 2227 ezer tonnát, a G7 adatai alapján – olvasható a cikkben.
- Hírportálunk is úgy értesült, az AKG gyárterületén már zajlanak munkák, miközben rátaláltunk az EMIKA hivatalos oldalán Az Emicast Öntöde megalakulása és beindítása az Emika Zrt. égisze alatt című bejegyzésre.
A magyar tulajdonú öntöde mit tervez?
Abban azt írják, a magyar tulajdonú acélöntöde az Emika Zrt. szakmai és technológiai támogatásával lép a piacra, folytatva elődjének, az AKG Zrt.-nek a sok évtizedes hagyományát, amely során kiváló minőségű öntvényekkel szolgálta ki ipari partnereit a nemzetközi piacon.
Az Emicast szakképzett csapattal, meglévő és modern gyártóberendezésekkel kezdi meg a termelést 2026 második félévében, egy jelentős technológiai felújítás, illetve energetikai beruházás után, hogy maradéktalanul kielégítse megrendelői igényeit. Fő profilja a kis- és középszériás zöldacél-öntés, különös hangsúlyt fektetve az energetika, a gépgyártás és a védelmi ipar egyedi és sorozatgyártási feladatainak ellátására.
Az Emika Zrt. társvállalataként az Emicast a magyar ipar hagyományait a legmodernebb technológiákkal ötvözi, így biztosítva a minőséget, a fenntarthatóságot és az innovációt. A cég célja, hogy az Emika Zrt. támogatásával Orosháza gazdasági életének meghatározó szereplőjévé váljon, és megbízható partnerként erősítse pozícióját a globális piacon.