Meleg levegő a hidegből – így kell okosan használni fűtésre a klímát!

Régen a klímát főleg nyáron használtuk, hogy valahogy túléljük a kánikulát. Ma már viszont egyre többen élnek a klímás fűtéssel – és nem véletlenül. A modern klíma nemcsak hűt, hanem meglepően hatékonyan tud meleget is adni. De vajon hogyan lehetséges ez? És tényleg megéri?

Téli meleg egy gombnyomásra – ilyen a klímás fűtés. Forrás: Shutterstock

A klímás fűtés titka egyszerű fizika

Elsőre furcsának tűnhet, hogy egy gép képes a kinti hideg levegőből meleget csinálni. De ez nem varázslat, hanem fizika. A klímás fűtés lényege, hogy a klíma egyfajta „fordított hűtőként” működik: nem a benti meleget dobja ki (mint nyáron), hanem a kinti levegőből „kiszedi” a hőt, és azt juttatja be a lakásba.

Igen, még akkor is, ha kint hideg van! Mert a levegőben – bármilyen furán hangzik – még ilyenkor is van annyi hő, amit ki lehet nyerni - írja az mvmoptimum.hu.

Így varázsol meleget a klímád

Képzeld el, hogy a klímán belül van egy speciális anyag (ezt hívják hűtőközegnek), ami körbe-körbe áramlik a rendszerben.

A folyamat a következő:

A kinti levegő hőjét felszívja ez az anyag.

Ezt az „összegyűjtött” hőt a klíma belső része felmelegíti.

A meleg levegő beáramlik a szobába, és kész is a fűtés!

A klíma közben folyamatosan dolgozik: szívja a kinti levegőt, melegíti, majd befújja a benti térbe. Ennyi az egész, csak nagyon okosan van megoldva.

Fűtés fillérekből?

Az egyik legnagyobb előnye, hogy sokkal kevesebb áramot használ, mint például egy hősugárzó vagy elektromos radiátor. Míg azok 1 kWh áramot 1 kWh hőre váltanak, addig egy jó klíma ugyanennyi árammal akár 3–5-ször annyi meleget tud előállítani.

Vagyis:

kevesebbet fizetsz a fűtésért,

gyorsan felmelegíti a szobát,

és nem kell gáz, kémény vagy kazán hozzá.

Ráadásul ha napelemről jön az áram, akkor szinte ingyen fűthetsz!

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Mi az az inverter, és miért jó neked?

A legtöbb új klíma inverteres, ami annyit jelent, hogy nem „padlógázon” működik állandóan, hanem mindig csak annyit dolgozik, amennyit épp kell. Ez olyan, mintha egy autó mindig a megfelelő sebességgel menne, nem pedig mindig 100-zal.