Meleg levegő a hidegből – így kell okosan használni fűtésre a klímát!
A klíma sokáig csak nyári túlélőeszköz volt, de ma már egyre többen használják télen is – nem véletlenül. De hogyan lehetséges, hogy a hideg levegőből meleg lesz, azaz hogy működik a klímás fűtés? És tényleg olcsóbb, mint a hagyományos fűtés? Mutatjuk, mire képes a mai modern klímatechnológia – és azt is, mikor érdemes belevágni.
Régen a klímát főleg nyáron használtuk, hogy valahogy túléljük a kánikulát. Ma már viszont egyre többen élnek a klímás fűtéssel – és nem véletlenül. A modern klíma nemcsak hűt, hanem meglepően hatékonyan tud meleget is adni. De vajon hogyan lehetséges ez? És tényleg megéri?
A klímás fűtés titka egyszerű fizika
Elsőre furcsának tűnhet, hogy egy gép képes a kinti hideg levegőből meleget csinálni. De ez nem varázslat, hanem fizika. A klímás fűtés lényege, hogy a klíma egyfajta „fordított hűtőként” működik: nem a benti meleget dobja ki (mint nyáron), hanem a kinti levegőből „kiszedi” a hőt, és azt juttatja be a lakásba.
Igen, még akkor is, ha kint hideg van! Mert a levegőben – bármilyen furán hangzik – még ilyenkor is van annyi hő, amit ki lehet nyerni - írja az mvmoptimum.hu.
Így varázsol meleget a klímád
Képzeld el, hogy a klímán belül van egy speciális anyag (ezt hívják hűtőközegnek), ami körbe-körbe áramlik a rendszerben.
A folyamat a következő:
- A kinti levegő hőjét felszívja ez az anyag.
- Ezt az „összegyűjtött” hőt a klíma belső része felmelegíti.
- A meleg levegő beáramlik a szobába, és kész is a fűtés!
A klíma közben folyamatosan dolgozik: szívja a kinti levegőt, melegíti, majd befújja a benti térbe. Ennyi az egész, csak nagyon okosan van megoldva.
Fűtés fillérekből?
Az egyik legnagyobb előnye, hogy sokkal kevesebb áramot használ, mint például egy hősugárzó vagy elektromos radiátor. Míg azok 1 kWh áramot 1 kWh hőre váltanak, addig egy jó klíma ugyanennyi árammal akár 3–5-ször annyi meleget tud előállítani.
Vagyis:
- kevesebbet fizetsz a fűtésért,
- gyorsan felmelegíti a szobát,
- és nem kell gáz, kémény vagy kazán hozzá.
- Ráadásul ha napelemről jön az áram, akkor szinte ingyen fűthetsz!
Mi az az inverter, és miért jó neked?
A legtöbb új klíma inverteres, ami annyit jelent, hogy nem „padlógázon” működik állandóan, hanem mindig csak annyit dolgozik, amennyit épp kell. Ez olyan, mintha egy autó mindig a megfelelő sebességgel menne, nem pedig mindig 100-zal.
Ennek előnyei:
- kevesebb áramot fogyaszt,
- nem kapcsolgat ki-be állandóan,
- csendesebb,
- és hosszabb életű.
Ha például elmész otthonról pár órára, nem kell lekapcsolni a klímát – csak lejjebb venni a hőfokot, így gazdaságosabb, mintha teljesen újra kellene felfűtenie a lakást.
A klíma már nem csak nyári túlélőeszköz
Igen, sok esetben tényleg megéri!
Főleg ha:
- jól szigetelt a lakásod vagy házad,
- nem akarsz gázt beköttetni,
- vagy csak keresel egy olcsóbb, környezetbarát megoldást.
Persze nem minden klíma alkalmas téli fűtésre – érdemes olyat választani, amit kifejezetten erre is terveztek. Nézd meg a hatékonysági adatokat (pl. SCOP-érték), és kérd szakember tanácsát is a kiválasztásnál!
A klíma tehát már rég nem csak nyári túlélőeszköz. Egy jó készülékkel télen is kellemes meleget, alacsony számlát és kényelmes fűtést kapsz – akár már egy gombnyomásra. Nem varázslat, csak okos technológia.
