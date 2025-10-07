Ellátogattunk az ország legkisebb sörfőzdéjébe, belefutottunk Szöszibe is – galériával, videóval

„KöblöSör Vandháti Sörmanufaktúra”, ez az ország legkisebb sörfőzdéjének a neve, ahol a kézműves sör varázslatos világa teret nyer, az elnevezés magyarázata roppant egyszerű: Köblös Mihály a békéscsabai manufaktúra sörgyártó-tulajdonosa.

A kézműves sör varázslatos világa tárult elénk az ország legkisebb sörfőzdéjében. Fotó: Bencsik Ádám

A Csabai kolbász mellé egy újabb csabai termék

A tulajdonos nem titkolt szándéka, hogy kitartó munkával, egy új „brandet” vezessen be a piacra. Békéscsaba gasztronómiai térképére a méltán híres Csabai kolbász mellé egy újabb csabai termék kerülhet fel. Ezért lett a „KöblöSör a csabai sör”.

Fiai meglepték egy sörfőzőkészlettel

A főzde létrejöttének története egyszerű. A most 69 éves Köblös Mihály nyugdíjba vonulása előtt mondta két fiának tréfából mintegy nyolc éve, hogy nyugdíjasként hobbiból sört fog főzni, amit mindkét fia kedvel. A gyerekeknek az lesz a dolguk, hogy minél többször hozzák az unokákat – öt lányunokája van –, ő pedig cserébe sört főz a fiúknak. Erre a következő születésnapjára fiai meglepték egy sörfőzőkészlettel. Főzni kezdte a sört a receptúra szerint, és vitt belőle kollégáinak is. Ízlett nekik, és ez is lökést adott Köblös Mihálynak, hogy nagyobban csinálja.

Hivatalosan is sörgyártó végzettsége lett

Csak hát ehhez először is végzettség kell. Beiratkozott 64 évesen egy sörfőzőtanfolyamra, ahol a legjobb eredménnyel végzett, hivatalosan is sörgyártó végzettsége lett. Kellett, persze, egy hely is, ahol kisüzemi sörfőzdét létesítsen. Adott volt egy 2,5x9 méteres helyiség, ami garázsnak kicsinek bizonyult, így lett belőle sörfőzde.

A belga sörök sem hiányozhatnak a repertoárból

Köblös Mihály alapszakmája finommechanikai műszerész, ami abban is nagy szerepet játszik, hogy az eszközök tervezésében, gyártásában aktívan részt vett. Az interneten egy amerikai 200 literes sörfőző-berendezést látott. Ő ezt lényegében lekicsinyítette, és az övének a teljesítménye 100 liter lett. Csak annyit, hogy a kisebb méretű főzdék is 500 literes főzőberendezéssel kezdődnek.