Ellátogattunk az ország legkisebb sörfőzdéjébe, belefutottunk Szöszibe is – galériával, videóval
Többféle kisüzemi kézműves sör készül az ország legkisebb sörfőzdéjében, hogy aztán a piacra kerüljön. A kézműves sör egyre nagyobb teret hódít, ez igaz Szöszire, a Csabán Kölcsre, a Premierre és az Édenre is. Végigjártuk a kis sörfőző manufaktúrát, ami lényegében egy garázsnak készült helyiségben működik, és csodálatos világba csöppentünk.
„KöblöSör Vandháti Sörmanufaktúra”, ez az ország legkisebb sörfőzdéjének a neve, ahol a kézműves sör varázslatos világa teret nyer, az elnevezés magyarázata roppant egyszerű: Köblös Mihály a békéscsabai manufaktúra sörgyártó-tulajdonosa.
A Csabai kolbász mellé egy újabb csabai termék
A tulajdonos nem titkolt szándéka, hogy kitartó munkával, egy új „brandet” vezessen be a piacra. Békéscsaba gasztronómiai térképére a méltán híres Csabai kolbász mellé egy újabb csabai termék kerülhet fel. Ezért lett a „KöblöSör a csabai sör”.
Fiai meglepték egy sörfőzőkészlettel
A főzde létrejöttének története egyszerű. A most 69 éves Köblös Mihály nyugdíjba vonulása előtt mondta két fiának tréfából mintegy nyolc éve, hogy nyugdíjasként hobbiból sört fog főzni, amit mindkét fia kedvel. A gyerekeknek az lesz a dolguk, hogy minél többször hozzák az unokákat – öt lányunokája van –, ő pedig cserébe sört főz a fiúknak. Erre a következő születésnapjára fiai meglepték egy sörfőzőkészlettel. Főzni kezdte a sört a receptúra szerint, és vitt belőle kollégáinak is. Ízlett nekik, és ez is lökést adott Köblös Mihálynak, hogy nagyobban csinálja.
Hivatalosan is sörgyártó végzettsége lett
Csak hát ehhez először is végzettség kell. Beiratkozott 64 évesen egy sörfőzőtanfolyamra, ahol a legjobb eredménnyel végzett, hivatalosan is sörgyártó végzettsége lett. Kellett, persze, egy hely is, ahol kisüzemi sörfőzdét létesítsen. Adott volt egy 2,5x9 méteres helyiség, ami garázsnak kicsinek bizonyult, így lett belőle sörfőzde.
A belga sörök sem hiányozhatnak a repertoárból
Köblös Mihály alapszakmája finommechanikai műszerész, ami abban is nagy szerepet játszik, hogy az eszközök tervezésében, gyártásában aktívan részt vett. Az interneten egy amerikai 200 literes sörfőző-berendezést látott. Ő ezt lényegében lekicsinyítette, és az övének a teljesítménye 100 liter lett. Csak annyit, hogy a kisebb méretű főzdék is 500 literes főzőberendezéssel kezdődnek.
Az ország legkisebb sörfőzdéjeFotók: Bencsik Ádám
A sörök kiváló minőségű árpa- és búzamalátából készülnek
Az első söre a Premier volt, ez egy amerikai típusú Ipa sör. Aztán jött a többi, a Csabán Kölcs, aminek szintén megvan a magyarázata. Kölnben főzik a Kölsch lager típusú sört, aminek a neve levédett. Így lett belőle magyarra fordítva nála Csabán Kölcs. Mivel a csabai sörgyártó a belga sörök szerelmese, ezek sem hiányozhatnak a repertoárból. Az Éden félbarna, belga apátsági sör, a Szöszi pedig belga, korianderes ízesítésű világos sör, a színéről kapta a Szöszi nevet. Ahogy Köblös Mihály mondta, a sörök kiváló minőségű árpa- és búzamalátából készülnek
Rendezvényeken csapra is ver hordókat
Régi álma vált valóra mikor ez év augusztusában az békéssámsoni falunapi rendezvényen csapra verte az első hordót.
– Az az igazi, mikor csapról lehet megkóstolni egy sört. Az az igazi sörélmény – mondta. Aztán jöttek az újabb rendezvények, ahol egyre többen ismerhették meg a KöblöSör ízvilágát. Augusztus 20-án Békéscsaba központi rendezvényén, a főtéren folyamatosan tízméteres sor állt, és nem azért, mert lassan csapolták volna a sört. Az V. Telekgerendási Káposztafesztiválon szintén nagy sikert aratott a csapolt Csabán Kölcs és a Csabai áfonya.
A sörök egyre jobbak, amit a visszatérő vevők száma is jelez
A főzde a napokban volt egyéves. Az elmúlt egy év kitartó munkájának köszönhetően a sörök egyre jobbak, amit a visszatérő vevők száma is jelez. A gyümölcsös sörök – meggyes, áfonyás, málnás és ribizlis – várhatóan decemberben kerülnek a piacra. Szó szerint oda, hiszen Köblös Mihály a békéscsabai piac egyik pavilonjában árusítja termékeit már egy éve.
A legerősebb kézműves sör nála a Csabán Kölcs
A sörgyártó kitért arra, nemcsak főzi, hanem ő is palackozza, címkézi a söröket, 0,33 literes aludobozos, egyliteres PET-palackos a kiszerelés. Várhatóan decembertől már megújult, visszaváltható csomagolást kapnak a sörök. A sörök alkoholtartalma 4,4-6,7 százalék között alakul, a legerősebb a Csabán Kölcs. Söreinek a szavatossági ideje egy év. Ahogy egyet-kettőt megkóstoltunk, biztosan nem tart ki addig.
