Milliárdokat kaptak, mégis hatalmasat buktak

Az iszonyú vízhiány miatt az őszi mélyszántást a legtöbb helyen a talajlazítással együtt korlátozzák a gazdálkodók, hogy az eszközeiket kíméljék. A talaj teljesen kiszáradt, hatalmas repedések láthatók.

Az iszonyú vízhiány miatt akadozik a mélyszántás és a talajlazítás is Békésben. Fotó: MW:Illusztráció

Sok helyen többe került a betakarítás, mint amennyit kapnak a terményért

Bozó József, a Békés vármegyei betakarítási bizottság elnöke a keddi online tanácskozáson kiemelte, a kukorica a legnagyobb vesztes, természetesen a termelőkkel együtt. Az aratás már 95 százalék körüli, és a hozamok tükrözik a súlyos aszály hatását. A vármegyei termésátlag 1,8 t/ha, ami alig valami, sok helyen többe került a betakarítás, mint amennyit kapnak a gazdák a terményért az alacsony átvételi árak miatt. Békésben a jó években 10-12 tonnás kukoricatermések is voltak, de még a rossz években is 6-7 tonnát arattak a gazdák.

A nem öntözött táblákban a hozamok maximum az 1 tonna/hektárt érik el

A szójánál vármegyei szinten a betakarítottság 90 százalék körül alakul, a vármegyében. A területek nagy részén öntözött körülmények között termesztik a szóját, ezért a hozamok magasabban alakulnak, 2,3 t/ha termésátlaggal. A nem öntözött táblákban a hozamok maximum az 1 tonna/hektárt érik el.

Az iszonyú vízhiány miatt a talaj felső rétege jelentősen kiszáradt

Bozó József kiemelte, a korai vetésű repcetáblák még hasznosítani tudták a nyár végi, ősz eleji csapadékot, ami eredményes kelést biztosított. Az utóbbi időszak csapadékszegénysége következtében azonban a talaj felső rétege jelentősen kiszáradt. Amennyiben a közeljövőben nem történik érdemi csapadékutánpótlás, a növényállomány pusztulása reális kockázatot jelent.

A jó napraforgóra akár négy százalékos, kompenzációs felárat is adnak

Barabás Béla, a Békés Megyei Mezőgazdasági Szövetség titkára hangsúlyozta, a napraforgónál a megyei átlaghozam 2 t/ha. A kereskedők által minősített terménynél a szabvány feletti olajtartalomra és víztartalomra akár 4 százalékos, kompenzációs felárat is adnak. Az árak ennek függvényében 195-203 ezer forint körül alakulnak tonnánként. Az árat még befolyásolja, hogy a vevő vagy az eladó telephelyén történik-e az átadás.