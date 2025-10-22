október 22., szerda

Iszonyú szárazság

1 órája

Milliárdokat kaptak, mégis hatalmasat buktak

Címkék#Békés megye#gazda#vízhiány mélyszántás#Bozó József#termény#kukorica

Ez az esztendő a kukorica fekete éve, nagy veszteségeket szenvedtek el a gazdák az aszály következtében. Az iszonyú vízhiány miatt több száz hektár elvetett repcét kitárcsáztak vagy felülvetettek őszi gabonával.

Nyemcsok László

Az iszonyú vízhiány miatt az őszi mélyszántást a legtöbb helyen a talajlazítással együtt korlátozzák a gazdálkodók, hogy az eszközeiket kíméljék. A talaj teljesen kiszáradt, hatalmas repedések láthatók.

Iszonyú vízhiány miatt akadoznak a munkálatok a földeken
Az iszonyú vízhiány miatt akadozik a mélyszántás és a talajlazítás is Békésben. Fotó: MW:Illusztráció

Sok helyen többe került a betakarítás, mint amennyit kapnak a terményért

Bozó József, a Békés vármegyei betakarítási bizottság elnöke a keddi online tanácskozáson kiemelte, a kukorica a legnagyobb vesztes, természetesen a termelőkkel együtt. Az aratás már 95 százalék körüli, és a hozamok tükrözik a súlyos aszály hatását. A vármegyei termésátlag 1,8 t/ha, ami alig valami, sok helyen többe került a betakarítás, mint amennyit kapnak a gazdák a terményért az alacsony átvételi árak miatt. Békésben a jó években 10-12 tonnás kukoricatermések is voltak, de még a rossz években is 6-7 tonnát arattak a gazdák.

A nem öntözött táblákban a hozamok maximum az 1 tonna/hektárt érik el

A szójánál vármegyei szinten a betakarítottság 90 százalék körül alakul, a vármegyében. A területek nagy részén öntözött körülmények között termesztik a szóját, ezért a hozamok magasabban alakulnak, 2,3 t/ha termésátlaggal. A nem öntözött táblákban a hozamok maximum az 1 tonna/hektárt érik el.

Az iszonyú vízhiány miatt a talaj felső rétege jelentősen kiszáradt

Bozó József kiemelte, a korai vetésű repcetáblák még hasznosítani tudták a nyár végi, ősz eleji csapadékot, ami eredményes kelést biztosított. Az utóbbi időszak csapadékszegénysége következtében azonban a talaj felső rétege jelentősen kiszáradt. Amennyiben a közeljövőben nem történik érdemi csapadékutánpótlás, a növényállomány pusztulása reális kockázatot jelent.

A jó napraforgóra akár négy százalékos, kompenzációs felárat is adnak

Barabás Béla, a Békés Megyei Mezőgazdasági Szövetség titkára hangsúlyozta, a napraforgónál a megyei átlaghozam 2 t/ha. A kereskedők által minősített terménynél a szabvány feletti olajtartalomra és víztartalomra akár 4 százalékos, kompenzációs felárat is adnak. Az árak ennek függvényében 195-203 ezer forint körül alakulnak tonnánként. Az árat még befolyásolja, hogy a vevő vagy az eladó telephelyén történik-e az átadás.

Az elvetett búza poros talajban várja a kiadós csapadékot

A őszi búza vetése 70-75 százalékos szinten áll. Az elvetett mag száraz, poros talajban várja a kiadós csapadékot. Az őszi árpát 95-98 százalékban elvetették a gazdák. A mezeipocok-fertőzésre ismételten felhívták a figyelmet, a cirokban helyenként – táblarészenként – eléri a száz százalékot.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Zajlik az agrártámogatások előlegének kifizetése

A Békés Vármegyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályán közölték, folyamatosan halad a vármegyei gazdálkodók részére az október 16-án elkezdett, 2025. évi támogatás előlegfizetése. A keddi napig kiemelkedően magas összeget, összesen 13,5 milliárd forintot fizettek ki Békésben 9781 termelő részére. Az alapszintű jövedelemtámogatás előlege maximum 37 286 forint/hektár lehet. A kis és közepes gazdaságok részére fizethető előleg a támogatható területnek legfeljebb 10 hektárja után 23 442, a 10 hektár feletti, de 150 hektárt meg nem haladó része után pedig 12 316 forint lehet maximálisan.

Az előlegfizetési időszak november végéig tart

Az irányító hatóság közleménye szerint fentieken túl a termeléshez kötött támogatások közül anyajuhtartás, hízottbikatartás, a tejhasznú tehéntartás, zöldség, ipari olajnövény, ipari zöldségnövény, szálasfehérje, extenzív gyümölcstermesztés és intenzív gyümölcstermesztés termeléshez kötött támogatása jogcímekben kerülhet sor előzetes kifizetésre. Továbbá az Agrár-környezetgazdálkodási kifizetéseknél és az Ökológiai gazdálkodás. támogatásánál is várható előlegfizetés, november második felében. Az előlegfizetési időszak november végéig tart.

 

 

